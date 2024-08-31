920-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

251,2% танків (з них 10,0% за минулий тиждень),

96,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

397,1% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

571,7% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

105,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

66,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Силами та засобами ППО знищено всі російські ударні дрони, які загрожували Києву з ночі на ранок 31 серпня, повідомили в КМВА . Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Суми, Глухів, Соснівка, Шалигине Сумської області; Харків, Чугуїв, Гоптівка, Семенівка, Сенькове, Глушківка Харківської області; Часів Яр, Дмитрівка, Дружба, Михайлівка, Селидове, Олександропіль, Водяне, Єгорівка, Солодке Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт. На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська. На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового. На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного. На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 62 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Офіційні представники країн-членів ЄС продовжують висловлювати різні думки щодо використання Україною зброї, наданої Євросоюзом, для нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.

• Російські джерела стверджують, що 30 серпня і українські, і російські війська досягли незначних успіхів у Курській області.

• Російські державні соціологічні агентства відзначають обмежене зростання невдоволення населення Росії президентом Путіним і російською владою на тлі вторгнення українських військ у Курську область.

• Венесуела видала Росії громадян Колумбії, які воювали на боці українських військових, продемонструвавши зростаючу російсько-венесуельську співпрацю та підтримку Венесуелою війни Росії.

• Угорщина і Росія продовжують поглиблювати двосторонню співпрацю.

• Президент України Володимир Зеленський 30 серпня звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

• Французьке видання Le Monde повідомило 30 серпня, що близько 100 найманців з російської приватної військової компанії «Ведмежа бригада» виїхали з Буркіна-Фасо, щоб приєднатися до російських військ, які воюють у Курській області.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: