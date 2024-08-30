ABBA заборонила Трампові використовувати її музику в передвиборній кампанії.

Трамп без жодного дозволу використовував цю музику під час своїх передвиборчих мітингів.

 

 

Учасники шведського гурту ABBA та медіахолдинг Universal Music висунули вимогу кандидатові в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональдлві Трампу, щоб він перестав використовувати музику гурту в передвиборчій кампанії. Про це повідомила шведська газета Svenska Dagbladet з покликом на слова керівниці піарвідділу шведського підрозділу медіаголдинґу  Universal Music Фріди Скуґ (Frida Skoog).

 

Вимогу було оголошено після появи інформації у шведській пресі, що Дональд Трамп використав треки The winner takes it all, Money, money, money та Dancing Queen під час одного з передвиборних заходів у Міннесоті. Наприклад, пісня шведського гурту The winner takes it all вмикалася в момент, коли під час велелюдних мітингів на велетенському відеоекрані раптово з’являвся напис Make America Great Again.

 

Пані Скуґ зазначила, що Universal Music та шведська звукозаписна компанія Polar Music не отримували запитів від команди Дональда Трампа на використання музики ABBA.

 

«Разом з учасниками групи ABBA ми виявили, що на заходах Трампа були випущені відеоролики, в яких використовувалася музика ABBA, і тому ми вимагали негайно видалити їх і припинити її використання», – йдеться у заяві керівниці піарвідділу.

30.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024 
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24 | | Штука
Не зовсім святкове
Юрко ТИМЧУК
Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні
27.08.24 | | Україна
Кобальтовий обеліск замість Хреста: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Сприйняття театру, опери крізь AR-окуляри – перший крок до охоплення простору як сингулярного дійства. Символи ваґнерівського міфу синтезуються з іншими символами сучасного роздвоєння реальності і формують наше симультанно-розпорошене, фрагментарне сприйняття світу.
27.08.24 | | Штука
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24 | | Україна
У Львові з'явився музей Володимира Патика
Відкриття у Львові нового музею, присвяченого творчості видатного художника-модерніста, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика, приурочили до 33 річниці Незалежності України.
26.08.24 | | Штука
Фільм про колективну відповідальність росіян
26 серпня о 19:30 у Львові відбудеться спеціальний показ та обговорення документальної стрічки «Мирні люди», що отримала широке міжнародне визнання. В обговоренні візьмуть участь режисерка Оксана Карпович, модеруватиме дискусію кінокритик Станіслав Тарасенко.
25.08.24 | | Штука
Опанас Заливаха: пошуки ідентичности
24 серпня, у День Незалежності України, у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочав роботу виставковий проєкт «Опанас Заливаха. Хто ми?». Це перша ретроспектива художника-шістдесятника у Львові за чверть століття.
24.08.24 | | Штука
Незалежність – це ще не свобода
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність України – це можливість її народу керуватися власною, суверенною волею. Це необхідна умова його процвітання, але чи достатня?
24.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.