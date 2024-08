ABBA заборонила Трампові використовувати її музику в передвиборній кампанії.

Трамп без жодного дозволу використовував цю музику під час своїх передвиборчих мітингів.

Учасники шведського гурту ABBA та медіахолдинг Universal Music висунули вимогу кандидатові в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональдлві Трампу, щоб він перестав використовувати музику гурту в передвиборчій кампанії. Про це повідомила шведська газета Svenska Dagbladet з покликом на слова керівниці піарвідділу шведського підрозділу медіаголдинґу Universal Music Фріди Скуґ (Frida Skoog).

Вимогу було оголошено після появи інформації у шведській пресі, що Дональд Трамп використав треки The winner takes it all, Money, money, money та Dancing Queen під час одного з передвиборних заходів у Міннесоті. Наприклад, пісня шведського гурту The winner takes it all вмикалася в момент, коли під час велелюдних мітингів на велетенському відеоекрані раптово з’являвся напис Make America Great Again.

Пані Скуґ зазначила, що Universal Music та шведська звукозаписна компанія Polar Music не отримували запитів від команди Дональда Трампа на використання музики ABBA.

«Разом з учасниками групи ABBA ми виявили, що на заходах Трампа були випущені відеоролики, в яких використовувалася музика ABBA, і тому ми вимагали негайно видалити їх і припинити її використання», – йдеться у заяві керівниці піарвідділу.