919-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 59 авіаударів, зокрема скинув 86 КАБів. Крім цього, здійснив більш як чотири тисячі обстрілів, з них 115 - із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки Сумської області; Загризове, Лиман Перший Харківської області; Греківка Луганської області; Часів Яр, Дружба, Ізмайлівка, Водяне, Веселий Гай, Вугледар, Богоявленка Донецької області; Токарівка, Бургунка, Понятівка, Тамарине на Херсонщині. Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили два артилерійські засоби, РЛС та три інших важливих об’єкта ворога. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області. Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції. На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танка, 23 бойових броньованих машини, 23 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:40 Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що Іран не має наміру передавати Росії свої балістичні ракети, заявив високий представник Європейського союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

07:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,9% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

96,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

396,1% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

570,3% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

105,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

66,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська наразі проводять дві тактичні операції в рамках своєї наступальної операції із захоплення Покровська - тактичну операцію вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська, а також тактичну операцію вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямовану на розширення російського угруповання на покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.

• Російське військове командування, ймовірно, прагне досягти обох цих тактичних цілей, перш ніж розпочати більш ресурсномісткі зусилля із захоплення самого Покровська, хоча російські війська можуть розпочати міські бої в Покровську незалежно від цього – якщо прогрес у цих підготовчих зусиллях зупиниться.

• Російська влада створює нові добровольчі підрозділи територіальної оборони у відповідь на українське вторгнення в Курську область, що підкреслює небажання президента Росії Путіна більш серйозно протистояти вторгненню за допомогою мобілізації через ризики суспільного невдоволення або масштабних передислокацій через можливі зриви наступальних операцій Росії на сході України.

• Нещодавно українські війська незначно просунулися на північ від Суджі, а вчора російські війська відвоювали деякі райони Курської області.

• Український Генеральний штаб вчора повідомив, що один український винищувач F-16 нещодавно розбився, захищаючись від масштабного російського безпілотника і ракетного удару.

• Російська влада вчора заарештувала і звинуватила колишнього заступника міністра оборони Росії генерала армії Попова в шахрайстві в особливо великих розмірах.

• Президент Росії Путін здійснить офіційний візит до Монголії, незважаючи на те, що Монголія підписала Римський статут і має юридичне зобов'язання виконати ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.

• Український Генеральний штаб вчора підтвердив, що в ніч з 27 на 28 серпня українські війська завдали удару по нафтопереробному заводу «Атлас» у Ростовській області та нафтобазі «Зеніт» у Кіровській області.

• Російський уряд продовжує розширювати можливості для обвинувачених у скоєнні злочинів підписувати контракти на військову службу.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: