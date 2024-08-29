Лукашенко запевнив, що білоруська армія не воюватиме за межами країни.

За його словами, «жодних наказів, щоб йти за межі нашої країни, не було і не буде».

 

 

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вислови обурення тим, що у закордонних ЗМІ поширюються заяви про те, що він нібито має намір взяти участь у російсько-українському конфлікті. На зустрічі з представниками уряду, де обговорювалися актуальні питання інформаційної політики, він наголосив, що наказу збройним силам Білорусі брати участь у бойових діях за межами країни «не було і не буде». Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

 

«Жодних наказів, щоб йти за межі нашої країни, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все», – заявив Лукашенко.

 

Він запевнив, що у Білорусі абсолютно зрозуміла, чесна політика щодо міграції та конфлікту в Україні. «Погано стає від того, що я читаю – ці огляди світових засобів масової інформації. То Лукашенко те, то він це…. То він завтра дасць наказ – туди й підуть», – зазначив білоруський лідер.

.

18 серпня Олександр Лукашенко повідомив про понад 120 тисяч солдатів ЗСУ, які перебувають на українсько-білоруському кордоні. Нібито через це Білорусь збільшила кількість військовиків, дислокованих уздовж усього кордону між країнами.

 

Лукашенко неодноразово пропонував Білорусь як майданчик для перемовин України і Росії. Зокрема, така його заяви пролунала нещодавно на саміті «Голос глобального Півдня», який відбувся в Індії.

29.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024 
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24 | | Штука
Не зовсім святкове
Юрко ТИМЧУК
Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні
27.08.24 | | Україна
Кобальтовий обеліск замість Хреста: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Сприйняття театру, опери крізь AR-окуляри – перший крок до охоплення простору як сингулярного дійства. Символи ваґнерівського міфу синтезуються з іншими символами сучасного роздвоєння реальності і формують наше симультанно-розпорошене, фрагментарне сприйняття світу.
27.08.24 | | Штука
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24 | | Україна
У Львові з'явився музей Володимира Патика
Відкриття у Львові нового музею, присвяченого творчості видатного художника-модерніста, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика, приурочили до 33 річниці Незалежності України.
26.08.24 | | Штука
Фільм про колективну відповідальність росіян
26 серпня о 19:30 у Львові відбудеться спеціальний показ та обговорення документальної стрічки «Мирні люди», що отримала широке міжнародне визнання. В обговоренні візьмуть участь режисерка Оксана Карпович, модеруватиме дискусію кінокритик Станіслав Тарасенко.
25.08.24 | | Штука
Опанас Заливаха: пошуки ідентичности
24 серпня, у День Незалежності України, у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочав роботу виставковий проєкт «Опанас Заливаха. Хто ми?». Це перша ретроспектива художника-шістдесятника у Львові за чверть століття.
24.08.24 | | Штука
Незалежність – це ще не свобода
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність України – це можливість її народу керуватися власною, суверенною волею. Це необхідна умова його процвітання, але чи достатня?
24.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.