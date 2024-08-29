Лукашенко запевнив, що білоруська армія не воюватиме за межами країни.

За його словами, «жодних наказів, щоб йти за межі нашої країни, не було і не буде».

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вислови обурення тим, що у закордонних ЗМІ поширюються заяви про те, що він нібито має намір взяти участь у російсько-українському конфлікті. На зустрічі з представниками уряду, де обговорювалися актуальні питання інформаційної політики, він наголосив, що наказу збройним силам Білорусі брати участь у бойових діях за межами країни «не було і не буде». Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

«Жодних наказів, щоб йти за межі нашої країни, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все», – заявив Лукашенко.

Він запевнив, що у Білорусі абсолютно зрозуміла, чесна політика щодо міграції та конфлікту в Україні. «Погано стає від того, що я читаю – ці огляди світових засобів масової інформації. То Лукашенко те, то він це…. То він завтра дасць наказ – туди й підуть», – зазначив білоруський лідер.

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18 серпня Олександр Лукашенко повідомив про понад 120 тисяч солдатів ЗСУ, які перебувають на українсько-білоруському кордоні. Нібито через це Білорусь збільшила кількість військовиків, дислокованих уздовж усього кордону між країнами.

Лукашенко неодноразово пропонував Білорусь як майданчик для перемовин України і Росії. Зокрема, така його заяви пролунала нещодавно на саміті «Голос глобального Півдня», який відбувся в Індії.