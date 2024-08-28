Польща планує радикально підвищити витрати на оборону.

Наразі оборонні витрати в РП становлять 3,1% від ВВП, уряд планує довести їх до 4,7%

 

 

Лідери правлячої коаліції погодилися підготувати проєкт бюджету, який передбачає радикальне збільшення витрат на оборону наступного року. Це при тому, що Польща й так належить до держав – членів НАТО, які мають одні з найбільших бюджетних відрахувань на військові потреби – 3,1 відсотка від ВВП. Планується ж наступного року довести ці видатки до 4,7 відсотка. Про це повідомило радіо RMF FM.

 

За даними НАТО, наразі лише п'ять держав – членів Північноатлантичного альянсу витрачають на оборону понад три відсотки від ВВП: Польща, Естонія, США, Латвія та Греція. І лише 2/3 країн-членів відповідають вимогам щодо витрат у два відсотки.

 

Якщо наступного року видатки на оборону зростуть майже до п’яти відсотків, то Польща стане лідером у цій сфері серед держав-членів НАТО.

 

4,7 відсотка від ВВП в абсолютних цифрах становить приблизно 190 мільярдів злотих ($49,10 млрд в еквіваленті). У затвердженому президентом Польщі Анджеєм Дудою держбюджеті на 2024 рік витрати на оборону передбачені у розмірі 118 млрд злотих ($30,8 млрд).

28.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Не зовсім святкове
Юрко ТИМЧУК
Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні
27.08.24 | | Україна
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24 | | Україна
У Львові з'явився музей Володимира Патика
Відкриття у Львові нового музею, присвяченого творчості видатного художника-модерніста, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика, приурочили до 33 річниці Незалежності України.
26.08.24 | | Штука
Фільм про колективну відповідальність росіян
26 серпня о 19:30 у Львові відбудеться спеціальний показ та обговорення документальної стрічки «Мирні люди», що отримала широке міжнародне визнання. В обговоренні візьмуть участь режисерка Оксана Карпович, модеруватиме дискусію кінокритик Станіслав Тарасенко.
25.08.24 | | Штука
Опанас Заливаха: пошуки ідентичности
24 серпня, у День Незалежності України, у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочав роботу виставковий проєкт «Опанас Заливаха. Хто ми?». Це перша ретроспектива художника-шістдесятника у Львові за чверть століття.
24.08.24 | | Штука
Незалежність – це ще не свобода
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність України – це можливість її народу керуватися власною, суверенною волею. Це необхідна умова його процвітання, але чи достатня?
24.08.24 | | Дискурси
Серпнева елегія
Василь МАХНО
І чутно як ворушиться твій світ, як серпень йде з тобою слід у слід. Несеш валізу – де її залишиш? -живеш і пишеш.
24.08.24 | | Дискурси
Світляки
Андрій Содомора
Навсібіч, до без меж минулого, Свої крила Всесвіт простер. «Чому ми, – у думці майнуло нам, – Саме тут і саме тепер?..»
24.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.