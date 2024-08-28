Польща планує радикально підвищити витрати на оборону.

Наразі оборонні витрати в РП становлять 3,1% від ВВП, уряд планує довести їх до 4,7%

Лідери правлячої коаліції погодилися підготувати проєкт бюджету, який передбачає радикальне збільшення витрат на оборону наступного року. Це при тому, що Польща й так належить до держав – членів НАТО, які мають одні з найбільших бюджетних відрахувань на військові потреби – 3,1 відсотка від ВВП. Планується ж наступного року довести ці видатки до 4,7 відсотка. Про це повідомило радіо RMF FM.

За даними НАТО, наразі лише п'ять держав – членів Північноатлантичного альянсу витрачають на оборону понад три відсотки від ВВП: Польща, Естонія, США, Латвія та Греція. І лише 2/3 країн-членів відповідають вимогам щодо витрат у два відсотки.

Якщо наступного року видатки на оборону зростуть майже до п’яти відсотків, то Польща стане лідером у цій сфері серед держав-членів НАТО.

4,7 відсотка від ВВП в абсолютних цифрах становить приблизно 190 мільярдів злотих ($49,10 млрд в еквіваленті). У затвердженому президентом Польщі Анджеєм Дудою держбюджеті на 2024 рік витрати на оборону передбачені у розмірі 118 млрд злотих ($30,8 млрд).