917-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 17 серпня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що президент Путін призначив доньку своєї двоюрідної сестри (яку часто називають племінницею) Анну Цивільову державним секретарем міністерства оборони. Раніше, у червні 2024 року, Цивільова була призначена на посаду заступника міністра оборони, яку вона зберігає за собою. На посаді державного секретаря Цивільова є вищою за звичайного заступника міністра оборони (яких є ще сім) і відповідає за взаємовідносини міноборони із законодавчою владою та іншими державними органами. • До 2023 року Цивільова не мала жодного досвіду або стосунку до оборонних питань. Вона здобула освіту психіатра, а потім заробляла гроші в кількох компаніях, що займалися медичним постачанням. У 2023 році вона стала головою державного фонду підтримки учасників спеціальної військової операції «Защітнікі отєчєства», який організовував добровільні пожертви на підтримку війни в Україні. Цивільова одружена з міністром енергетики Росії Сєргєєм Цивільовим. • Перше призначення Цивільової в червні викликало приглушену критику з боку російської преси за кумівство, яке стало випробуванням навіть для російської толерантності до корупційних практик. Існує реальна можливість того, що її подальше підвищення свідчить про зростання ізольованості російської еліти.

12:45 Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій ЗСУ за допомогою ударних БпЛА українського виробництва було вражено нафтобазу в Ростовській області РФ, повідомило джерело в ГУР. Точні результати операції ще уточнюють.

12:30 Вартість ракети-дрону "Паляниця" української розробки становить менше $1 млн, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка розпочалася близько 18 місяців тому, а не продовження старого радянського проєкту. Ракета має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, а потім вмикається реактивний двигун.

12:10 Питання збиття у повітряному просторі України польською системою ППО російських ракет і бойових дронів викликає «великий скепсис» серед країн НАТО, заявив віцепремʼєр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Київ веде переговори з Варшавою з цього приводу.

11:35 Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Відомо про трьох постраждалих.

11:25 Споживання залишається високим через спеку в більшості регіонів України. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований у денні години на тому ж рівні, що і попереднього дня – в понеділок, 26 серпня, повідомили в "Укренерго".

11:20 З 11:00 аварійні відключення скасовані, повідомили в "Укренерго". З 00:00 до 24:00 діють графіки відключень електроенергії. До кінця доби, порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження, у більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно.

10:55 Минулої доби українська енергосистема отримувала аварійну допомогу зі Словаччини та Польщі. На запит оператора енергосистеми Польщі Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни, повідомили в "Укренерго".

10:30 На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

96,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

394,2% автомобільної техніки (з них 6,2% за минулий тиждень),

568,7% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

105,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

66,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора російський агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 120 – із реактивних систем залпового вогню. Ворог завдавав авіаударів по районах населених пунктів Есмань, Ворожба, Вільна Слобода, Атинське, Горіле, Безсалівка, Глухів, Михайлівське, Угроїди, Шалигине, Ямпіль, Яструбине, Іскриківщина, Білопілля, Бачівськ, Будівельне Сумської області; Козача Лопань, Зибине, Сенькове, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Синьківка Харківської області; Майорськ, Григорівка, Часів Яр, Олександропіль, Гродівка, Селидове, Водяне, Шахтарське, Вугледар Донецької області; Садове, Тягинка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління БпЛА та ще один важливий об’єкт. На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів. На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського. На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали. На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, один літак, 94 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 41 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

• Найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російське просування в напрямку Покровська, а наступальні операції Росії є символом ширшої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на, здавалося б, нескінченному тактичному просуванні вперед. Постійне і цілковите надання Росією пріоритету Покровському напрямку, ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську, особливо в умовах, коли Кремль намагається збалансувати здобутки в Покровську з обороною від українського наступу в Курську область.

• Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ українських військ у Курську область було частково спробою запобігти російській наступальній операції в Сумській або Чернігівській областях, і зазначив, що цей наступ є одним з аспектів ширших зусиль України, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого дипломатичного врегулювання війни на основі принципів міжнародного права і непорушності територіальної цілісності України.

• За повідомленнями, 27 серпня українські війська спробували просунутися в два райони Бєлгородської області на тлі продовження українських наступальних операцій в Курській області.

• Російські чиновники спробували використати візит Генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Гроссі на Курську атомну електростанцію для того, щоб представити Україну як країну, що загрожує радіологічним інцидентом, щоб, ймовірно, підірвати підтримку України з боку Заходу, розпаливши необґрунтовані побоювання щодо вторгнення України в Курську область.

• Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підкреслив відданість Індії припиненню війни в Україні у розмові з Путіним після нещодавнього візиту в Україну.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед під Кремінною, а російські війська – під Торецьком, Покровськом та Донецьком.

• Як повідомляється, наступ українських військ у Курську область збільшив бажання російських громадян підписувати контракти на військову службу з міністерством оборони Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: