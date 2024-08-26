Російські чиновники терміново стирають службові листування в Telegram.

Це стало наслідком арешту у Франції власника Telegram Павла Дурова.

У неділю, 25 серпня, російська влада доручила всім чиновникам і деяким великим бізнесменам видалити службові листування у Telegram-каналах. Це сталося після того, як у Франції затримали засновника і власника Telegram Павла Дурова. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, який є близьким до силових структур Росії.

За інформацією джерел видання, таке доручення отримали співробітники деяких силових відомств, адміністрації президента та уряду Росії, а також високопосадовці міноборони РФ.

«Російським чиновникам надійшло доручення видалити службові листування в Telegram. За даними джерел "Бази", таке доручення надійшло співробітникам низки силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента та уряду Росії. Крім того, за словами джерел, така вказівка ​​була дана і вищим чинам міноборони РФ, а також деяким великим бізнесменам», – стверджує Telegram-канал.

При цьому деякі чиновники, яких опитала Baza, повідомили, що їх наразі не просили видаляти листування у Telegram. Утім вони очікують, що такі вказівки будуть надані незабаром.

Водночас кремлівська пропагандистка Маргарита Сімоньян написала в своєму Telegram-каналі, що «всі, хто звик користуватися “тєлєґой” для чутливих розмов/переписок, мають прямо зараз ці листування видалити і більше так не робити».

Як вже повідомляло наше видання, засновника і власника Telegram Павла Дурова затримала французька жандармерія 24 серпня ввечері на паризькому летовищі «Ле Бурже», куди він прилетів приватним джетом з Баку. Ордер на затримання видала судова поліція Франції на підставі попереднього розслідування. Дурова можуть звинуватити у тяжких злочинах. Відсутність модерації в його Telegram та небажання співпрацювати з правоохоронними органами зробили його співучасником незаконної діяльності, яка відбувається в цій мережі. У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, продажем наркотиків, шахрайством, відмиванням грошей, поширенням дитячої порнографії, продажем краденого тощо.