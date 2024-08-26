915-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив свій візит до Курської АЕС 27 серпня, відповідна заява опублікована на сайті агентства. За словами Гроссі, єдиний спосіб, у який МАГАТЕ може підтвердити інформацію щодо безпеки ядерного об’єкта, це коли представники агентства мають можливість самостійно оцінити те, що відбувається.

"Безпека ядерних об’єктів ні за яких обставин не повинні бути під загрозою. Це ситуація, що розвивається, і коли я завтра приїду на станцію, життєво важливо побачити ситуацію з перших рук і обговорити модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки КАЕС"

15:40 Повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт під час масової атаки РФ, заявив оперативний командувач Збройних сил Польщі Мацей Кліщ. За його словами, ймовірно йдеться про безпілотник, пошуки якого на польській території ще тривають. Як зазначається, об’єкт залетів у Польщу о 6:43 з напрямку Червонограда на Львівщині. Кліщ додав, що об'єкт був під повним контролем і спостереженням польської армії – його були готові збити.

15:05 У Молдові після масованої атаки РФ по Україні почались перебої в енергосистемі, повідомляє пресслужба оператора Moldelectrica.

14:30 У Франції продовжили термін перебування під вартою для Дурова, повідомляє Le Monde з посиланням на джерела. Зазначається, що управління по боротьбі з насильством щодо неповнолітніх видало ордер на обшук Павла Дурова в попередньому розслідуванні злочинів, починаючи від шахрайства і закінчуючи торгівлею наркотиками, кібербулінгом, організованою злочинністю, виправданням тероризму і шахрайством.

13:45 Росія планувала атакувати дронами базу НАТО в німецькому Гайленкірхені, де стоять літаки дальнього виявлення, повідомляє DPA з посиланням на розвідку Німеччини. На аеродромі Гайленкірхен базуються 14 літаків Boeing E-3A AWACS, оснащені радарами дальнього радіусу дії та датчиками, здатними виявляти повітряні й надводні цілі на великих відстанях. Такий літак здійснює польоти на висоті 9150 метрів і охоплює зону спостереження понад 300 тисяч квадратних кілометрів. У ніч на 8 серпня на півночі ФРН уперше помітили дрон. Після цього в повітряному просторі країни опинилися ще кілька БПЛА, зокрема сталося це 22 серпня. Також польоти були зафіксовані над індустріальним парком, виведеною з експлуатації АЕС і новим терміналом СПГ. Це могли бути військові безпілотники Орлан-10, спеціально розроблені для ухилення від систем виявлення, припустили у поліції. Вони переміщалися тільки вночі зі швидкістю до 100 км на годину, здійснювали маневри, вмикали і вимикали підсвічування, а також часто змінювали висоту. Органи безпеки Німеччини з'ясовують, звідки ці дрони могли бути запущені, – ймовірно, з російських кораблів у Північному і Балтійському морях або з Калінінграда.

13:20 Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено два енергетичні об'єкти на Київщині, повідомили в обласній військовій адміністрації.

12:35 Сили та засоби протиповітряної оборони вразили близько 15 російських ракет і до 10 дронів, що прямували на Київ, повідомила Київська міська військова адміністрація.

12:20 В результаті масштабної російської атаки є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області, повідомили в "Укрзалізниці". Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста.

12:00 Внаслідок російської масованої атаки певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша – через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків, пояснив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

11:50 У Луцьку внаслідок кількох російських атак одна людина загинула, пʼять постраждали, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

11:20 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. Є поранені та загиблі.

11:15 У Запорізькій області внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

11:10 На Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, одна людина загинула, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

11:05 Вранці росіяни здійснили ракетний удар по Одещині, чотирьох людей поранено, внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:40 Внаслідок російської масованої атаки на Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок, повідомила перша заступниця голови ОДА Наталя Заболотна.



10:35 На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти, приватні житлові будинки в чотирьох районах, є поранений, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

10:30 Поблизу Луцька збито шахед, уламки пошкодили багатоквартирний будинок в місті; пізніше був пошкоджений ще один, повідомив Юрій Погуляйко, голова ОДА.

10:25 Вранці росіяни масовано атакували Дніпропетровську область, вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах, одна людина загинула, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

250,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

96,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

392,6% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

566,1% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

105,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

66,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 88 авіаударів, зокрема скинув 142 КАБи. Крім цього, здійснив 4335 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок, Яструбине, Козача Лопань, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Галицинівка, Українське, Ганнівка, Вугледар, Жереб’янки та Токарівка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три — по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ «Житель». На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутись уперед неподалік семи різних населених пунктів. Основні зусилля прикладав у районі Невського, де провів дев’ять штурмів. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові й наступальні дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активних наступальних дій вчора не проводили. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Ворог бомбардував п’ятьма КАБами район Токарівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Сумською областю противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. Українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці. Виснажують бойовий потенціал ворога по всій лінії фронту та в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери стверджують, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області на тлі повідомлень про продовження українських обстрілів у цьому районі.

• Російські військові, ймовірно, продовжують перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області.

• Французька влада заарештувала засновника Telegram Павла Дурова 24 серпня, що викликало занепокоєння серед російських ультранаціоналістичних мілблогерів щодо їхньої можливості вільно висвітлювати війну в Україні. Однак ISW не бачить жодних прямих доказів того, що арешт Дурова вплине на роботу Telegram у найближчій перспективі.

• Російські мілблогери відреагували на арешт Дурова, акцентуючи увагу на тому, що російські солдати покладаються на спеціальні засоби зв'язку, зокрема Telegram, для організації операцій в Україні, і закликали російське військове командування створити адекватну офіційну систему зв'язку.

08:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 28 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: