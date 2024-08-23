912-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 На місці контратаки Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ на Харківщині тривають стабілізаційні заходи, повідомив пресофіцер бригади Олександр Бородін.

"Наразі йдуть стабілізаційні дії. В цілому вже закріплення проведені. Тобто досить стабільна ситуація. Один із успіхів – це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію. Наскільки ми можемо розуміти, вони хотіли вступати в бік Макіївки, з одного боку. З іншого боку, вони могли перекидати особовий склад, сили й засоби на інші напрямки фронту по всій країні. Наразі вони займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, намагаються побудувати нову лінію оборони. Тому це вкрай важливо з військової точки зору. Навіть більш важливо ніж території. Тому що з військової точки зору, знищення сил і засобів і порушення планів це часто буває більш важливим успіхом ніж звільнення територій, якщо говорити військовою мовою."

12:05 Через російські обстріли Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, повідомляє пресслужба "Енергоатома". Зазначається, що обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію – наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією.

11:30 Завдяки зниженню температури у західних, північних та центральних областях рівень споживання електроенергії знизився, станом на 09:30 він на 6,9% нижчий, ніж попередньої доби, повідомили в "Укренерго".

11:25 Вчора максимум споживання електроенергії зафіксовано ввечері, він був на 3,8% нижчим, ніж у середу, повідомили в "Укренерго".

11:20 Не менше 87% українців підтримує незалежність України, частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 0,3%, свідчать опитування КМІС.

11:15 Вчора на запит НЕК "Укренерго" Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини, повідомили в "Укренерго".

11:10 Заходи обмеження споживання електроенергії сьогодні не прогнозуються, підтвердили нині в "Укренерго".

11:05 Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю 22 серпня. Внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована – поки уражене судно не приберуть з причалу. Інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють: один із них на ремонті, а інший, уражений раніше "Слов’янин", очікує на ремонт в Азовському морі.

10:25 Вночі росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 16 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Єйськ, Курськ РФ). В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 шахедів (88%). Ще два локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

За минулі сім днів було збито 124 із 154 (81%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

249,7% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

95,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

388,8% автомобільної техніки (з них 6,9% за минулий тиждень),

561,7% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

104,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

66,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 79 КАБів. Крім того, здійснив 4483 обстріли, з них 176 – із реактивних систем залпового вогню. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Дружба, Товстодубове, Сопич, Вільна Слобода, Миропілля, Павлівка, Велика Писарівка, Козача Лопань, Покровка, Кругляківка, Часів Яр, Торецьк, Плещіївка, Олександропіль, Костянтинівка, Максимівка та Макарівка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, п’яти засобах РВіА окупантів, пункту управління та ще одному важливому об’єкту ворога. На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість атак противника за добу добігла п’ятнадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор п’ять разів атакував у бік Лозової. На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації випустили 22 НАРи. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки. На Времівському напрямку противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність. Триває операція Сил оборони в Курській області. Загалом по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога, б’ють по глибоких тилах, порушуючи систему його логістики. Минулої доби втрати російських загарбників становили 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 32 бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:35 Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з першим офіційним візитом, заплановано зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

09:30 На національному з'їзді Демократичної партії у Чикаго Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію кандидата в президенти США на президентських виборах, у своїй промові вона рішуче виступила на захист України та НАТО.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування нещодавно передислокувало частини щонайменше одного російського повітряно-десантного полку із західної частини Запорізької області у відповідь на вторгнення України в Курську область, можливо, з метою стабілізації лінії фронту та покращення командування і контролю над російськими призовниками.

• За повідомленнями, російське військове командування перекинуло на оборону Курської області сили, які спочатку призначалися для наступальних дій на півночі Харківської області.

• Можливо, Кремль на тлі українського наступу в Курській області й після низки безуспішних довготривалих зусиль, спрямованих на покращення безпеки російського кордону, вживає заходів для усунення вразливості своїх кордонів.

• Українські війська вчора дещо просунулися вперед по всій лінії фронту в Курській області на тлі постійних зусиль Росії зупинити це просування.

• Нещодавні російські наступальні дії на Покровському напрямку, схоже, спонукали українських військових відступити з обмежених позицій на південний схід від Покровська, і російські війська, ймовірно, не змогли досягти своєї очевидної мети – тактичного оточення українських сил у цьому районі.

• За повідомленнями, інтенсивність дій російської авіації знижується на більшій частині театру бойових дій, хоча це зниження може бути тимчасовим і його причина незрозуміла.

• Українські війська 22 серпня здійснили низку успішних ударів по цілях у Волгоградській області та Краснодарському краю.

• Голова комітету державної думи Росії з інформаційної політики Хінштейн заявив 21 серпня, що спілка журналістів Росії та міністерство цифрового розвитку подали до совміну законопроєкт, котрий пропонує надати статус ветерана журналістам, які працювали в Україні, в зоні проведення «антитерористичної операції» в Курській області та інших невизначених зонах бойових дій.

09:15 Від початку повномасштабного вторгнення російські удари зруйнували понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд в Україні, повідомив Президент Володимир Зеленський.

09:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: