У Фінляндії буде створено підштаб сухопутних сил НАТО.

Також там дислокуватиметься бригада НАТО чисельністю 4-5 тисяч осіб.

У фінському місті Міккеліні буде створено підштаб сухопутних сил НАТО, який керуватиме операціями та військовими навчаннями Північноатлантичного Альянсу в реґіоні. Окрім того, в країні, поблизу кордону з Росією, планується дислокувати там бронетанкову бригаду НАТО з приблизною чисельністю 4000–5000 вояків, яка буде сформована для захисту фінських кордонів від російської аґресії. Про це повідомило фінське видання Iltalehti. Наразі Фінляндія залишається єдиною країною-членом НАТО, що межує з РФ, в якій немає постійної присутності військ інших країн Альянсу.

Наразі Фінляндія веде перемовини з кількома країнами НАТО щодо розміщення їхніх військ на своїй території. Про це виданню Yle заявив фінський міністр оборони Антті Гяккянен (Antti Häkkäsen). Він не уточнював, які саме союзні країни можуть відрядити свої війська до Фінляндії. «Ми все ще ведемо переговори про те, наскільки масштабним буде таке розгортання військ, але воно має бути всеосяжним і досить великим, щоб забезпечити достатню присутність у кризових ситуаціях», – заявив Антті Гяккянен. Він наголосив на важливості наявності у Фінляндії «об'єктів і структур для розміщення цих сил протягом тривалого часу».

За даними фінської преси, скоріш за все до зазначеної бригади входитимуть, окрім фінських, ще й шведські та норвезькі військовики. Очікується, що офіційно про розгортання бригади буде оголошено найближчими тижнями.

Нарощування взаємодії Фінляндії з НАТО, членом якого країна вирішила стати після початку повномасштабного російського вторгнення до України, у Гельсінкі пояснюють прагненням запобігти евентуальному нападу з боку Росії. У липні в рамках прискореної інтеграції Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу країна провела військові маневри поблизу російського кордону із задіянням близько 1,7 тис. осіб і 300 одиниць техніки.

У Росії навчання назвали «провокацію НАТО». «Бачимо, що політичне керівництво цієї північноєвропейської країни, перебуваючи у стані глибокої і нічим не спровокованої русофобії, добровільно приносить у жертву власні національні інтереси, перетворюючи колись добросусідську Фінляндію на аванпост мілітаристських устремлінь НАТО в реґіоні Балтійського моря та Арктики» – заявив заступник директора департаменту інформації та преси МЗС РФ Андрій Настасьїн.