У США почали переслідувати американців, які співпрацюють із російськими ЗМІ.

Розслідування проводиться у рамках боротьби з операціями впливу Кремля напередодні президентських виборів у США.

 

 

Міністерство юстиції Сполучених Штатів розпочало широкомасштабне кримінальне розслідування щодо американських громадян, які співпрацювали з російськими державними телеканалами. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на свої джерела в американських правоохоронних органах.

 

За даними видання, розслідування проводиться у рамках боротьби з «операціями впливу» Кремля напередодні президентських виборів у США. «Урядове розслідування не спрямоване проти звичайних американців, які дивляться російські державні ЗМІ або публікують про це пости в інтернеті, а скоріше зосереджено на особах, які навмисно поширюють дезінформацію з Москви», – цитує газета слова своїх джерел.

 

Цього місяця американські правоохоронці провели обшуки у двох громадян США в рамках зазначеної справи: у колишнього американського розвідника, ексінспектора ООН з озброєнь та колумніста RT Скотта Ріттера (Scott Ritter), а також у політичного оглядача «Першого каналу» російського телебачення Дмітрія Саймса, котрий теж був радником колишнього президента Дональда Трампа. Агенти ФБР і поліція вилучили мобільні телефони, комп'ютери та жорсткі диски. Проте наразі їм ще не висунули звинувачень. Як пише NYT, незабаром очікується «більше обшуків». Можливі кримінальні переслідування.

 

Нагадаємо, що 29 липня Офіс директора національної розвідки США попередив, що Росія використовує «свідомих і несвідомих американців для створення та поширення наративів, які були б сприятливими для уряду президента Владіміра Путіна». «Ці особи, – йдеться в заяві офісу, – публікують контент у соціальних мережах, пишуть для різних вебсайтів, які мають явні та приховані зв’язки з російським урядом, і здійснюють інші медійні заходи».

22.08.2024

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