911-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 СБУ спільно із ССО цієї ночі атакували аеродром Маринівка Волгоградської області, внаслідок чого уражені склади з КАБами та паливом, повідомили джерела. Саме Маринівку ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

12:30 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Згідно з розслідуванням російського видання «Важные истории», одним із підрозділів, які беруть участь у захисті Курської області від українського наступу, є спеціалізований мотострілецький полк, сформований з військовослужбовців Повітряно-космічних сил, що є незвичним явищем. Згідно з повідомленням, мотострілецький полк був сформований у травні 2024 року і підпорядкований Північному угрупованню військ ЗС РФ. • Повідомляється, що до складу мотострілецького полку, який формується під командуванням ПКС, увійшли особи, які раніше виконували спеціалізовані функції, такі як оператори радарів раннього попередження та оператори важких бомбардувальних полків дальньої авіації. Відволікання особового складу з цих раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів. Використовуючи їх у ролі піхоти, їх також використовують не за призначенням, що може зменшити здатність Росії відвоювати території в Курській області. • Росія продовжує створювати нові підрозділи і набирати більше особового складу, щоб підтримувати свій підхід до війни з масовим виснаженням особового складу проти України. Високий рівень втрат означає, що Росія потребує постійного поповнення особового складу піхоти на передовій, що майже напевно і надалі обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

12:10 Київська міськрада підтримала б рішення уряду про спорудження пам’ятника Рональду Рейгану в Києві про та сприятиме його реалізації, відповів міський голова Віталій Кличко у відповідь на петицію на сайті Київської міської ради із закликом встановити в столиці монумент 40-му президенту США Рональду Рейгану набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

11:30 Вночі російські війська удару 10-ма БпЛА типу «Shahed» із Курського напрямку. Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини. Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Бєлгородської області та Криму. Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА (20%), ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.

За минулі сім днів було збито 113 із 141 (80%) запущених по Україні БПЛА.

11:10 Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії на 1,8% вищий, ніж попередньої доби, що зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей повідомили в Укренерго.

11:05 Вчора максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня, повідомили в Укренерго.

11:00 Сьогодні Україна залучатиме аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини, анонсували в Укренерго.

10:55 Заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються, підтвердили в Укренерго.

10:25 Станом на ранок через негоду було знеструмлено 63 населених пункти у Львівській та Закарпатській областях, повідомили Міністерстві енергетики України.

10:20 Російські війська вночі атакували територію Київської області ударними безпілотниками, але всі вони були збиті силами протиповітряної оборони, повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

249,6% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

388,0% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

560,3% артилерійських систем (з них 10,9% за минулий тиждень),

104,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

66,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 99 авіаударів, зокрема скинув 122 КАБи. Крім цього, здійснив 4498 обстрілів, з них 145 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Нове, Олександро-Шультине, Часів Яр, Григорівка, Дружба, Озарянівка, Торецьк, Неліпівка, Олександропіль, Карлівка, Вугледар, Водяне Донецької області; П’ятихатки на Запоріжжі; Шляхове, Ольгівка, Бургунка та Шилова балка на Херсонщині. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби ППО та станцію РЕБ окупантів. На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного. На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмові й наступальні дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного на Времівському напрямку. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив, проте не перестає знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру нашої країни. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 25 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, три засоби ППО, 96 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.

09:30 ГУР завдало ударів по центру радіозв'язку, по московському аеропорту "Остаф'єво" та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області, розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone, зазначивши, що було задіяно близько 50 безпілотників та що атака українських безпілотників 16 серпня на російську авіабазу Саваслейка призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 і двох транспортних літаків Іл-76.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, схоже, розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб пояснити своїй внутрішній аудиторії, чому Росія надає перевагу утриманню ініціативи на сході України, а не негайному витісненню українських військ з Курської області. Путін, зокрема, вимагає, щоб Росія перемогла українське вторгнення в Курську область, не жертвуючи при цьому стабільністю свого режиму, не зменшуючи пріоритетів наступу на сході України і не звільняючи своїх некомпетентних, але відданих командувачів. Результати такої стратегії ще занадто рано прогнозувати.

• Українські війська продовжували наступальні операції на всій території Курської області 21 серпня і досягли додаткових незначних успіхів.

• Президент Росії Путін вперше за 13 років відвідав Чеченську Республіку 20 серпня, ймовірно, намагаючись змістити внутрішню увагу від українського вторгнення в Курську область і продемонструвати нормальну ситуацію і стабільність.

• Нещодавні оцінки американської розвідки підкреслюють зусилля України, спрямовані на розвиток альтернативних та асиметричних можливостей перед обличчям російської переваги в живій силі та матеріально-технічних засобах, а також постійну залежність України від західної допомоги у сфері безпеки.

• Україна продовжує зусилля, спрямовані на те, щоб послабити російську протиповітряну оборону та авіацію.

• Російська влада вчора, можливо, спробувала заблокувати Telegram та інші неросійські інтернет-сервіси.

• Повідомляється, що російський уряд підтримує законопроєкт, який дозволить російській владі складати адміністративні протоколи на громадян Росії, які, перебуваючи за кордоном, порушують російське законодавство.

• Президент Росії Путін і прем'єр-міністр КНР Лі Цянь вчора у Москві обговорили поглиблення двосторонніх економічних і торговельних відносин.

• Російська окупаційна влада продовжує створювати козацькі організації в окупованій Україні, ймовірно, для формування російських військових резервів та правоохоронних органів в окупованій Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: