Стало відомо про нову секретну ядерну програму США, затверджену Байденом.

Вона передбачає евентуальні ядерні конфлікти з Росією, Китаєм і Північною Кореєю.

Щойно зараз стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден ще в березні затвердив оновлену ядерну стратегію країни. Як повідомляє газета The New York Times (NYT), досі про цю програму публічно нічого не оголошували. За даними видання, рішення було ухвалено на тлі «швидкого розширення ядерного арсеналу Китаю».

Документ отримав назву «Посібник із використання ядерної зброї» (Nuclear Employment Guidance). Він спрямований на підготовку США «до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї». Американське військове відомство припускає, що протягом наступного десятиліття Китай за запасами та різноманітністю ядерної зброї зможе конкурувати зі США та Росією.

У документі зокрема аналізується, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні загрози – у разі їхнього одночасного або послідовного розвитку – шляхом комбінації ядерних і неядерних озброєнь. У минулому можливість, що Москва, Пекін і Пхеньян зможуть скоординувати ядерні загрози для досягнення переваги над американським ядерним арсеналом, здавалася малоймовірною, констатує NYT. Однак на тлі спільних військових навчань РФ і КНР та військових поставок Москві від Тегерана та Пхеньяна оцінки були переглянуті.

«Ми маємо справу з Росією, яка радикалізувалася, й ідея про неприпустимість використання ядерної зброї у конвенційному конфлікті більше не є обґрунтованим твердженням», – наголосив у коментарі для NYT колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США Річард Гаас (Richard Haass).

NYT пише, що стратегія оновлюється кожні чотири роки, але вона настільки засекречена, що її немає в електронному вигляді, а невелика кількість друкованих копій поширюється лише серед низки посадових осіб, які працюють у сфері нацбезпеки та найвищих функціонерів Пентаґону. Публічне повідомлення про нову стратегію, як очікується, буде надіслано до Конґресу ще до того, як Байден залишить свою посаду.