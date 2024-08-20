Ворог влучив дроном у промисловий об'єкт в Тернополі.

У ніч на вівторок, 20 серпня, ворог атакував територію України 26 безпілотниками, 25 з них вдалося збити. Один, втім, влучив у промисловий об'єкт у Тернополі. Сталася масштабна пожежа. Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

 

 

"Орієнтовно біля 3-ої ночі ми отримали повідомлення про пожежу на одному із підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету в один із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали, унаслідок чого виникла пожежа", – сказав Маслей.

 

За його словами, до ліквідації пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст області. Працювало понад 90 працівників ДСНС та 20 одиниць техніки. Також приїхали два пожежні поїзди зі Львова та Тернополя.

 

 

"В результаті проведених дій о 06:50 відбулася локалізація пожежі, було припинено її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було", – додав начальник ДСНС.

 

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила, що зранку було зроблено 7 замірів на вміст продуктів загоряння в Тернополі та області. Наразі високих концентрацій шкідливих речовин не виявлено.

 

Міський голова Тернополя Сергій Надал додав, що ворог завдав удару по промисловому об'єкту.

 

"Станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено. Я дякую всім за оперативне реагування. Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості зачинити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі", – наголосив він.

 

Раніше у Тернопільській обласній військовій адміністрації писали, що на місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. Там також закликали при плануванні дня без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

 

Також міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій. Він закликав людей щільно зачинити вікна через "відчутний запах горілості". Також він попросив місцевих жителів не публікувати фото, відео та не поширювати неправдивої інформації в соціальних мережах.

 

20.08.2024

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