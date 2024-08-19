Німецька опозиція розкритикувала обмеження допомоги Україні.

До критики долучилися й деякі представники урядових партій.

 

 

Представники опозиції Німеччини розкритикували плани уряду обмежити військову допомогу Україні вже схваленим фінансуванням. Представники найпопулярнішої нині в  ФРН політичної сили – Християнсько-демократичного союзу – порівняли це рішення з політикою Дональда Трампа та звинуватили бундесканцлера Олафа Шольца у лицемірстві. До критики долучилися й деякі представники урядових партій. Про це повідомив часопис Der Spiegel.

 

«Світлофорна коаліція займається політикою в стилі Дональда Трампа, припиняючи подальшу допомогу Україні внаслідок внутрішньополітичних чвар. Різниця лише в тому, що для Німеччини підтримка України означає фінансування власної безпеки», – написав експерт ХДС зі зовнішньої політики Норберт Рьоттґен (Norbert Röttgen) у соцмережі Х.

 

Його однопартієць, експерт ХДС з питань бюджету Інґо Ґедехенс (Ingo Gädechens) заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц і правляча коаліція демонструють «безпрецедентне лицемірство» щодо України. «З одного боку, Шольц постійно обіцяє підтримувати стільки, скільки буде потрібно, а з іншого – намагається стати канцлером миру. Ця суперечність і призвела до нинішньої ситуації», – зазначив опозиційний політик.

 

Плани припинити додаткову допомогу Києву розкритикували й у партії «Союз90\зелені», яка входить до урядової коаліції Німеччини. «Україна абсолютно однозначно і надалі потребує нашої повної солідарності та підтримки. Для цього мають бути надані всі необхідні фінансові ресурси», – наголосила голова фракції «зелених» у Бундестазі Брітта Гассельман (Britta Haßelmann).

 

Цікаво, що й експерт з питань оборони Крістіан Клінк (Kristian Klinck) – представник Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює Шольц, – закликав не приносити Україну в жертву «борговому гальму» (так у Німеччині називають комплекс заходів, які не дозволяють сильно збільшувати розмір держборгу). «Дати простір для дипломатії – звісно, ​​правильно. Але ми маємо і надалі надавати Україні можливість вистояти в її оборонній війні. Зокрема необхідно терміново доставити системи ППО для захисту її цивільного населення», – зазначив він у коментарі для часопису Der Spiegel.

 

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня авторитетна німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, покликаючись на листа міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) голові міноборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius), повідомила, що Берлін найближчим часом не має наміру надавати Києву жодної додаткової фінансової підтримки. За словами джерела газети, заморозка нових виплат вже діє і її наслідки відчутні. Так, нещодавно не вдалося профінансувати призначену для України систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже є в наявності.

19.08.2024

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