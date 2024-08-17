Берлін обмежує військову допомогу для України.

ФРН надасть Києву лише ту військову допомогу, яку вже було затверджено, нових заявок Міноборони задоволено не буде.

 

 

Уряд Німеччини не має наміру найближчим часом надавати Україні жодної додаткової фінансової підтримки. Про це йдеться в статті в авторитетній німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою «Жодних нових грошей для України» (Kein neues Geld mehr für die Ukraine), опублікованій в суботу, 17 серпня. Причиною цього обмеження видання називає заходи економії, ухвалені відомством бундесканцлера Олафа Шольца і міністерством фінансів.  

 

За інформацією газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) ще п’ятого серпня повідомив листом міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), що поточне бюджетне планування не передбачає виділення додаткових коштів на військову допомогу Україні.

 

Як дізналося видання з внутрішніх урядових документів та від власних джерел, Києву буде надано лише ту допомогу, яку затверджено раніше. Жодні інші заявки Міністерства оборони, на вимогу бундесканцлера Олафа Шольца, схвалені не будуть.

 

За словами джерела газети, заморозка нових виплат вже діє і її наслідки відчутні. Так, нещодавно не вдалося профінансувати призначену для України систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже є в наявності.

 

Якщо у 2024 році в бюджеті ФРН на допомогу Україні закладено вісім мільярдів євро, то запланований ліміт на 2025 рік – лише чотири мільярди.

 

Тим часом замість постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету Берлін планує фінансувати постачання зброї за допомогою заморожених активів російського Центробанку. Канцлер Шольц та міністр фінансів Лінднер очікують, що за рахунок цих грошей Україні вдасться покривати значну частину своїх військових потреб.

17.08.2024

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