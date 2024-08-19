908-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 З 20 серпня почнуть примусово евакуювати дітей із Покровська, заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, фронт "підійшов занадто близько до Покровщини" і на це слід реагувати належним чином.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине. Безпека дітей — це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію — необхідне і неминуче".

15:20 Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян вирушить з офіційним візитом у Росію та Білорусь, заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. За його словами, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією і початок "Китайсько-російського року культури". Зазначається, що під час візиту до Білорусі Лі Цян поговорить з білоруським колегою Головченком та російським прем'єром Мішустіним "для поглибленого обміну думками щодо двосторонніх відносин".

14:45 США заперечили звинувачення в блокуванні дозволу для України щодо використання Storm Shadow, пише The Telegraph з посиланням на американські джерела. Як зазначається, Білий дім не отримував офіційного запиту від Британії щодо дозволу для України застосовувати далекобійні ракети Storm Shadow по території РФ.

14:10 Німеччина оголосила про ще один пакет військової допомоги для України, повідомили у німецькому уряді. Новий пакет передбачає передачу зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SLS, 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, інженерних екскаваторів, безпілотників, тощо.

13:35 Україна продовжує досягати поставлених цілей у Курській області Росії, заявив Зеленський. Президент зазначив, що на ранок є і чергове поповнення обмінного фонду.

13:00 Операція ЗСУ у Курській області може змінити перебіг війни, вважає американський сенатор-демократ Марк Келлі.

"130 тисяч росіян були змушені покинути свої домівки, і на нинішньому етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту."

12:25 Прем'єр Великої Британії Стармер доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України, пише The Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, мова йде не лише про військову підтримку, але й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку. Для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України.

11:50 Блінкен вирушив до Ізраїлю, сподіваючись укласти угоду про перемир'я в Газі, повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що американські, єгипетські та катарські посередники прагнуть закріпити угоду про припинення вогню у Газі після двох днів переговорів у Досі. Американські посадовці мають намір завершити довгоочікувану угоду до кінця наступного тижня.

11:15 Споживання електроенергії продовжує зростати, нині станом на 09:30 рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня, що зумовлено поширенням спеки на більшість областей України, повідомили в "Укренерго".

11:10 Вчора максимум споживання був зафіксований увечері, він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня, повідомили в "Укренерго".

10:50 Сьогодні планові графіки відключення електроенергії передбачається застосовувати в години вечірнього пікового споживання – з 17:00 до 21:00, попередили в Міненерго. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги.

10:20 Міністерство закордонних справ Індії підтвердило, що прем'єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

249,1% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

95,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

385,1% автомобільної техніки (з них 6,6% за минулий тиждень),

553,7% артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

104,6% РСЗВ (з них 1,7% за минулий тиждень),

65,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 79 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 159 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Голишівське, Юнаківка, Басівка, Білопілля Сумської області; Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий, Чернещина Харківської області; Дачне, Нове, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасівка, Калинове, Михайлівка, Олександропіль, Костянтинівка, Макарівка, Шевченко, Велика Новосілка Донецької області; Долинка, Кам'янське Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об'єкти окупантів. На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки. На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку відбулося два бойові зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки. На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного. На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 15 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять крилатих ракет, 55 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.

09:30 У ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11 ударними БпЛА типу «Shahed» із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська РФ.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

За минулі сім днів було збито 112 із 126 (89%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують наступати по всій лінії фронту в Курській області і 18 серпня дещо просунулися на південний схід від Суджі.

• Вторгнення українських військ у Курську область продовжує змушувати Росію передислоковувати сили з інших частин театру бойових дій, і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території Росії вимагатимуть від Росії більшої кількості особового складу й матеріальних засобів у цьому регіоні.

• В ніч з 17 на 18 серпня українські війська завдали удару по російській нафтобазі в Ростовській області, яка постачала нафту російським військовим.

• Речниця міністерства закордонних справ Росії Захарова заперечила, що Росія планує брати участь у переговорах з Україною та Катаром щодо мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, про які раніше повідомлялося.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Кремінної та Донецька. Українські війська відновили раніше втрачені позиції під Сіверськом.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: