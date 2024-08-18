907-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив 4679 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова Харківської області; Московське, Олександро-Калинове, Часів Яр, Курдюмівка, Михайлівка, Костянтинівка, Мирноград, Олександропіль, Зелене Поле, Мемрик, Шевченко, Водяне, Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка, Кам’янське на Запоріжжі; Одрадокам'янка на Херсонщині. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили дев’ять артилерійських систем та ще два важливих об’єкта окупантів. На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив три атаки наших позицій неподалік Вугледара. На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Сумською областю противник з території рф задіює авіацію для ударів по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські захисники знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну РСЗВ, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів.

09:30 Вранці, приблизно о п'ятій росіяни атакували Київ одночасно північнокорейськими балістичними ракетами типу KN-23 та ударними дронами. Балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці, а дрони противника знищили так, щоб мешканці столиці навіть не чули звуків бойової роботи, повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

09:25 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вторгнення українських військ у Курську область і російські наступальні операції на сході України самі по собі не є вирішальними військовими операціями, які дозволять виграти війну. Як російським, так і українським військам бракує можливостей для проведення окремих вирішальних операцій, які можуть призвести до перемоги у війні, і натомість вони змушені проводити кілька послідовних операцій з обмеженими оперативними цілями, які далекі від перемоги, але які в сукупності можуть досягти стратегічних цілей.

• Ще занадто рано оцінювати результати і оперативне значення українського вторгнення в Росію і триваючих російських наступальних дій на сході України. Більше того, значення цих операцій не з'явиться ізольовано, але вони матимуть значення настільки, наскільки вони пов'язані з низкою наступних російських і українських кампаній, що відбуватимуться в майбутньому.

• Президент Росії Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій як стратегічний імператив для перемоги у війні на виснаження проти України, і як українське вторгнення в Курську область, так і російські наступальні дії на сході України вплинуть на те, чи зможуть російські війська утримати ініціативу в короткостроковій перспективі.

• Українські офіційні особи зазначають, що операція України в Курській області не має довгострокових територіальних цілей, а натомість спрямована на створення оперативного і стратегічного тиску на російські війська на всьому театрі бойових дій.

• Українська операція в Курській області вже створила такий оперативний і стратегічний тиск на російські війська, а наступні етапи бойових дій на території Росії, ймовірно, створять ще більший тиск на Путіна і російських військових.

• Російські війська не зможуть утримувати ініціативу на всій території Східної України нескінченно довго, і кульмінація російських наступальних операцій надасть українським військам можливість боротися за цю ініціативу далі.

• Російська наступальна операція із захоплення Покровська є символом російського підходу до війни в Україні, який передбачає позиційну війну з поступовим повзучим просуванням і прагне виграти війну на виснаження.

• Вторгнення України в Курську область ілюструє, як українські війська можуть використовувати маневрену війну, щоб нівелювати російську перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобах.

• Наразі ще занадто рано робити однозначні висновки щодо довгострокового впливу цих двох дуже різних кроків Росії та України на хід війни.

• ISW пропонує ці спостереження щодо українського вторгнення в Курську область і багатомісячних російських наступальних дій на сході України, щоб забезпечити збалансовану основу для оцінки значення нинішніх російських і українських операцій для перебігу всієї війни, який залишатиметься невизначеним в осяжному майбутньому.

• Як повідомляється, Росія і Україна планували зустрітися в Катарі в серпні 2024 року, щоб обговорити можливий мораторій на українські та російські удари по енергетичній інфраструктурі, але після початку української операції в Курській області Росія тимчасово відклала саміт.

• Росія залишається незацікавленою в будь-яких ширших, змістовних переговорах, незалежно від готовності Росії розглянути або погодитися на можливий мораторій на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

• Росія майже напевно розглядає можливий мораторій на енергетичні удари лише через багатомісячну ударну кампанію України проти російських нафтопереробних заводів, що демонструє вторинний ефект української ударної кампанії.

• Українські війська просунулися в Часів Яр, а російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Кремінної, Покровська та Донецька.

• Російський уряд продовжує використовувати програму «Час героїв» для інтеграції ветеранів російської армії, яким він довіряє, на посади в російському уряді.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: