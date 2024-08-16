Президент Польщі підписав закон про застосування зброї проти нелегалів на кордоні.

Ухвалення цього закону пов’язане з напруженою ситуацією на білоруському кордоні.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон «Про підтримку діяльності солдатів і офіцерів». Він спрощує правила застосування зброї силовиками, у тому числі під час охорони державного кордону. Про це повідомила газета Rzeczpospolita з покликом на слова голови президентської канцелярії Малґожати Папроцької (Małgorzata Paprocka).

Ухвалення цього закону пов’язане з напруженою ситуацією на білоруському кордоні та необхідністю координації діяльності різних силових служб.

«Я радий можливості підписати закон, який дозволить нам захищати кордон та інші місця ще краще, ще ефективніше, а також підвищить безпеку польських солдатів», – заявив Дуда.

Закон дає можливість використання армії у мирний час на території Польщі. Також він запроваджує поняття військової операції, що проводиться на території країни у мирний час.

Документ вводить до Кримінального кодексу положення, що виключає відповідальність за дії, вчинені за певних умов. Йдеться про застосування зброї чи засобів прямого примусу солдатом чи співробітником прикордонної служби, який захищає кордон, якщо вони застосовувалися з метою відбиття прямого посягання на життя, здоров'я чи свободу цього військовослужбовця чи іншої особи. Умовою визнання такої дії солдата чи офіцера не злочином є обставини, які потребують негайного вжиття заходів.

Нагадаємо, що 28 травня на польсько-білоруському кордоні нелегальний міґрант ножем поранив польського прикордонника — 21-річного Матеуша Сітека (Mateusz Sitek). У тяжкому стані його госпіталізували, де зробили операцію. 6 червня чоловік помер у лікарні.