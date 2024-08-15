904-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі росіяни завдали удару 3 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ та 29 ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ РФ. В результаті протиповітряного бою збито всі 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

За минулі сім днів було збито 156 із 174 (90%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

248,3% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

94,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

379,6% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

547,5% артилерійських систем (з них 10,8% за минулий тиждень),

103,6% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

65,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також 58 авіаударів, зокрема скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив 4365 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Козача Лопань, Куп’янськ, Золочів Харківської області; Твердохлібове, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Михайлівка, Гродівка, Олександропіль, Воздвиженка, Калинове, Водяне, Урожайне, Новодонецьке Донецької області; Лобкове на Запоріжжі. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та пункту управління, а також уразили чотири артилерійські системи, засіб ППО, склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт окупантів. На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру і Андріївки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного і Вугледара. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки – загалом провели три штурми. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції сім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, три РСЗВ, засіб ППО, літак, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети та 65 автомобілів окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські мілблогери стверджують, що українські війська дещо просунулися у Курській області на тлі загального уповільнення темпів українських операцій, тоді як російські війська продовжують спроби стабілізувати лінію фронту в цьому регіоні.

• Українські посадовці продовжують обговорювати поточні українські операції в Курській області та пропонують свої інтерпретації політичного впливу, який Україна, можливо, прагне створити.

• Поточні українські операції в Курській області мають відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

• Російський уряд продовжує вербувати військовослужбовців для підтримки операцій у Курській області.

• Командир чеченського спецназу «Ахмат» Апти Алаудінов позиціонує себе як речник російської оборони в Курській області, але його заяви постійно були неправдивими і значною мірою суперечать заявам відносно надійних російських мілблогерів.

• У ніч з 13 на 14 серпня українські війська провели велику серію ударів безпілотниками по російських авіабазах в Росії, пошкодивши кілька аеродромів.

• Керівна партія Грузії «Грузинська мрія» просуває наратив, що перегукується з інформаційною операцією Кремля, спрямованою на виправдання насильства Росії проти територіальної цілісності та суверенітету держав, раніше колонізованих Радянським Союзом і Російською імперією.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:15 Сили оборони України уразили відразу чотири військових аеродроми російських окупантів, повідомили в Генштабі: у ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях рф. Зокрема уражено військові летовища «Халіно», «Саваслєйка», «Борисоглєбськ» та «Балтимор». На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: