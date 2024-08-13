902-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі росіяни атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38 ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ. В результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БпЛА (79%) у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

За минулі сім днів було збито 144 із 156 (92%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

247,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

94,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

377,5% автомобільної техніки (з них 7,1% за минулий тиждень),

544,1% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

102,9% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

65,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та артилерійську систему. На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 24 рази неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. На Сіверському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного. На Краматорському напрямку точилося сім боїв у районах Часового Яру та Богданівки. На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Залізного, Торецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне, Птиче, Воздвиженка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки, Калинового та Костянтинівки. На Времівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, один засіб ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує зображати себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладати відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і урядовців.

• Рішення Кремля опублікувати відеозаписи, на яких Путін робить зауваження вищим російським посадовцям, ймовірно, є попередженням іншим російським посадовцям утримуватися від коментарів щодо українського вторгнення в Росію.

• Путін делегував у районі українсько-російського кордону міноборони, ФСБ і росгвардії Росії частково паралельні завдання. Це ще раз підкреслює, що російське угруповання військ у Курській області намагається створити об'єднані структури командування і управління, необхідні для координації операцій.

• Путін дав кілька оцінок українським операціям у Курській області, в тому числі одну, яка підірвала давню інформаційну операцію Кремля, що неправдиво зображала Україну як таку, що не бажає брати участь у легітимних, добросовісних переговорах, і покладала тягар мирних переговорів на Україну. Він заявив, що Україна, можливо, проводить операції в Курській області, щоб «поліпшити свою переговорну позицію в майбутньому», що, за своєю суттю, означає, що Україна зацікавлена ​​в переговорах

• Українські війська, схоже, просуваються далі в Курській області, незважаючи на нещодавні заяви мілблогерів про те, що російські війська стабілізували лінію фронту.

• Регіональні російські чиновники, схоже, дають досить відверті оцінки українському вторгненню.

• Українські високопосадовці надали оновлену інформацію про вторгнення в Курську область і попередили, що російські війська можуть вчинити військові злочини в Курській області з метою дискредитації України та її західної підтримки.

• Як повідомляється, в ніч з 11 на 12 серпня українські війська завдали удару з безпілотника по російській авіабазі в Московській області.

• Путін і російське міністерство оборони підкреслили міжнародні оборонні зв'язки Росії на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2024" в Москві, ймовірно, в спробі розширити міжнародне військово-технічне співробітництво і встановити міцні оборонні відносини з дружніми до Росії державами.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: