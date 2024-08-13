Польща спільно зі США вироблятиме пускові установки для ЗРК Patriot.

Наразі передбачено виготовити 48 таких установок.

 

 

У понеділок, 12 серпня, у Варшаві було укладено американсько-польську угоду про спільне виробництва елементів для зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив спеціалізований польський інформаційний портал Defence24. Угоду підписали з одного боку представники американського концерну Raytheon, з другого – польського підприємства Huta Stalowa Wola SA за присутності віцепрем’єрміністра та голови Міністерства національної оборони Владислава Косіняка-Камиша (Władysław Kosiniak-Kamysz).

 

Угода передбачає виробництво виробництва та постачання 48 пускових установок M903 для ЗРК Patriot.

 

За даними видання, польська сторона в рамках угоди поставить обладнання для пускових установок та електронне забезпечення систем. Крім того, Польща зосередиться на виробництві елементів технічного забезпечення, деяких компонентів ракет та елементів радіолокаційних систем.

 

Рамками укладеної угоди передбачено, що частину обладнання буде вироблено у Польщі, і що воно надійде у розпорядженні Війська Польського у 2027-29 роках.

 

Під час церемонії підписання контракту Владислав Косіняк-Камиш підкреслив важливість цієї інвестиції для безпеки Польщі. «Сьогодні Польща є серед країн Європи, які мають найбільшу довіру Сполучених Штатів. Про це свідчить надання нам новітніх технологій. Польща була першою і єдиною країною, яка отримала систему IBCS. ППО – це те, що ми повинні будувати багато років. Дякую всім, хто брав і бере участь у цьому процесі. Це безпрецедентна справа, яка завжди буде нашим пріоритетом», – зазначив міністр.

13.08.2024

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