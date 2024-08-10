899-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

247,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

94,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

374,2% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

538,9% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

102,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

65,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 91 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 170 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Біловоди, Юнаківка, Храпівщина, Василівка, Глухів, Полошки, Береза, Кучерівка, Старі Вирки, Писарівка, Петрушівка, Могриця Сумської області; Сергіївка, Торецьк, Костянтинівка Гродівка, Тимофіївка, Олександропіль, Новодонецьке, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Зміївка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління, три засоби ППО, сім артилерійських систем, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти. На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема біля Колісниківки та Табаївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку точилося дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського. На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного. На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку ворожа наступальна дія противника у бік Водяного не мала успіху. На Оріхівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили сім танків, дев'ять бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 82 автомобілі та 20 одиниць спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела заявили 9 серпня, що українські війська просунулися далі на схід у Курській області, але виглядає, що не просунулися так далеко на північ чи на захід, як стверджували російські джерела ще 8 серпня.

• За повідомленнями, українські війська завдали удару по російській військовій колоні на схід від Рильська біля селища Октябрське Курської області.

• Російське військове командування, схоже, розраховує на підрозділи, розгорнуті в районі державного кордону, а також на наявні сили в тилу, більшість з яких – це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби та нерегулярними формуваннями, щоб протистояти українському вторгненню в Курську область.

• Ці підрозділи, ймовірно, реагуватимуть першими, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру бойових дій.

• Російське військове командування може наразі опиратися оперативному тиску щодо передислокації сил з інших оперативних напрямків, щоб не допустити, щоб українське вторгнення зірвало російські наступальні операції на сході України.

• Російське військове командування, можливо, перекидає більш досвідчені і краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України до Курської області, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час.

• Українські війська завдали ударів по російському військовому аеродрому в Липецькій області та інших російських військових об'єктах в окупованому Криму та Донецькій області.

• Міністерство оборони Росії продовжує стверджувати, що надає достатню медичну допомогу російським військовослужбовцям.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: