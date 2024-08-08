YouTube в Росії перестав відкриватися взагалі.

Російська влада ще раніше попереджала про наміри уповільнити роботу відеохостингу.

Зранку в четвер, восьмого серпня, відеохостинг YouTube взагалі перестав відкриватися на території Росії. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на дані сервісу Brand Analytics. Причому у користувачів у Росії YouTube не відкривається ні на стаціонарних комп’ютерах, ні на мобільних пристроях.

Згідно з коментарями на сайтах моніторингу працездатності онлайн-сервісів DTF, відеохостинг перестав завантажуватися, через що користувачі не можуть дивитися відео або залишати коментарі. За даними сервісу «Сбой.рф», вже до 11:20 за московським часом надійшло близько п'яти тисяч скарг на роботу хостингу. Найбільша кількість скарг – з Москви (21%).

Збій у YouTube жодним чином не торкнувся інших країн, як випливає з матеріалів сервісу Downdetector.

Перебої у роботі YouTube в Росії спостерігалися останні два тижні. Це пов'язано з рішенням Кремля уповільнити роботу відеохостингу. Російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в Росії про уповільнення швидкості відтворення відео в YouTube до 128 кілобіт за секунду.

Нагадаємо, що наприкінці липня голова комітету державної думи РФ з інформаційної політики Алєксандр Хінштейн попередив про наміри влади уповільнити роботу відеохостингу YouTube. Проте він запевняв, що цей захід торкнеться лише стаціонарних комп'ютерів, а на мобільний зв'язок її поширювати поки що не будуть.

У своєму повідомленні депутат Хінштейна назвав «деградацію» YouTube «наслідком антиросійської політики хостингу» та «вимушеним кроком» проти адміністрації ресурсу, яка «як і раніше вважає, що може безкарно порушувати та іґнорувати наше законодавство». «Все те, що відбувається, є наслідком антиросійської політики хостингу, який послідовно видаляє канали наших громадських діячів (блогерів, журналістів, артистів), чия позиція відрізняється від західної точки зору… Подальша доля YouTube у Росії залежить виключно від нього самого. Якщо адміністрація ресурсу не змінить своєї політики і не почне дотримуватися наших законів, нічого доброго на нього тут не чекає. Тим більше, що альтернативні майданчики розвиваються зараз більш ніж активно», – заявив Хінштейн.