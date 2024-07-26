Влада Росії умисно сповільнює YouTube в країні.

Наступного тижня його швидкість знизиться на 70%.

Алєксандр Хінштейн

Швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії цього тижня може знизитися до 40%, а наступного – ще на 30%. Про це заявив голова комітету державної думи РФ з інформаційної політики Алєксандр Хінштейн – повідомляє видання Meduza.

При цьому міра уповільнення відеохостингу YouTube, стверджує депутат, торкнеться лише «десктопних версій» порталу, а на мобільний зв'язок її поширювати поки не будуть.

Звідки у Хінштейна така інформація, він не уточнив. У своєму повідомленні депутат назвав «деградацію» YouTube «наслідком антиросійської політики хостингу» та «вимушеним кроком» проти адміністрації ресурсу, яка «як і раніше вважає, що може безкарно порушувати та іґнорувати наше законодавство».

«Все те, що відбувається, є наслідком антиросійської політики хостингу, який послідовно видаляє канали наших громадських діячів (блогерів, журналістів, артистів), чия позиція відрізняється від західної точки зору… Подальша доля YouTube у Росії залежить виключно від нього самого. Якщо адміністрація ресурсу не змінить своєї політики і не почне дотримуватися наших законів, нічого доброго на нього тут не чекає. Тим більше, що альтернативні майданчики розвиваються зараз більш ніж активно», – заявив Хінштейн.

На початку липня адміністрація YouTube дійсно заблокувала канали низки російських співаків та артистів, які активно підтримують війну проти України. Серед них – Шаман, Грігорій Лєпс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов та Юлія Чічєріна. Причиною блокувань стали обмежувальні заходи, запроваджені проти російських співаків Сполученими Штатами і Євроунією у рамках 14-го пакета санкцій.