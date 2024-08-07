896-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:25 Удар Ірану та Хезболли по Ізраїлю буде пізніше, пише Al Arabia з посиланням на джерела в американській розвідці. Зазначається, що відплата Ірану за вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані відбудеться пізніше, ніж спочатку вважали у США. За даними розвідки, "будь-яка відповідь" може бути відкладена до пізнього четверга або п'ятниці.

14:50 Український військовополонений Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом", повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар з посиланням на документ з результатами судово-медичної експертизи.

"Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року. Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тих принципах та цінностях, які ми відстоюємо на фронті".

14:15 СБУ вперше вразила російський гелікоптер за допомогою FPV-дрона, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. Зазначається, що гелікоптер Мі-28 було пошкоджено над Курською областю РФ.

13:40 Країни Євросоюзу з початку війни надали Києву підтримку на майже 108 мільярдів євро, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна переможе у цій війні на виживання. І Євросоюз буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно".

13:05 США попередили Туреччину про "наслідки" через військовий експорт до Росії, пише Financial Times. Як повідомляється, помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод нещодавно зустрівся з турецькими посадовцями і керівниками в Анкарі та Стамбулі. Послання представника міністерства торгівлі полягало в тому, що Туреччина повинна докласти більше зусиль, щоб обмежити торгівлю чипами американського походження та іншими деталями, які відіграють ключову роль у війні РФ проти України.

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 3 серпня 2024 року в результаті атаки України з високою ймовірністю затонув підводний човен проєкту "Варшавянка" Чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону". Хоча атака відбулася в поєднанні з серією ударів безпілотників, під час неї в Севастополі, найімовірніше, використовувався армійський тактичний ракетний комплекс (ATACMS). • Всупереч деяким повідомленням, підводний човен, найімовірніше, не був повністю відремонтований після попередньої атаки на Крим у вересні 2023 року. Ця остання атака майже напевно є останньою крапкою для підводного човна, оскільки економічно вигідніше побудувати нову субмарину, ніж відновити і відремонтувати. • Хоча це є значним моральним стимулом для українських сил, воно навряд чи матиме якийсь значний вплив на російські морські дальні удари по Україні з боку Чорноморського флоту. Цей удар підкреслює зростання ризиків для російських сил в Криму і, ймовірно, змусить Росію переглянути плани щодо передислокації будь-яких значних морських сил на півострів.

12:10 Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на три місяці після 12 серпня 2024 року.

11:35 Вночі російські БПЛА атакували Київську область, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Зафіксовано пошкодження 22 приватних будинків і господарської споруди у двох громадах Київської області: у будинках пошкоджено покрівлі дахів, вибито вікна та двері, посічено фасади.

11:10 Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання такий же, як учора, 6 серпня. Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується, повідомили в "Укренерго".

11:05 Вчора добовий максимум споживання був зафіксований близько 15:00 на рівні на 1,3% вищому, ніж максимальний рівень споживання попередньої доби, повідомили в "Укренерго".

10:30 Вночі російські війська атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ РФ. Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою всі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях. Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних сил.

За минулі сім днів було збито 106 із 112 (95%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

246,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

94,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

370,4% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

534,0% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

102,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

64,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 73 авіаудари, скинувши 97 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 79 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Велика Рибиця, Басівка, Писарівка, Кияниця, Біловоди, Храпівщина, Юнаківка Сумської області; Вовчанськ, Глибоке, Петропавлівка, Вовчанські Хутори, Борова Харківської області; Торецьк, Катеринівка, Клебан-Бик, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Миколаївка, Журавка, Михайлівка, Скучне, Орлівка, Яснобродівка, Новодонецьке, Водяне, Павлівка, Новий Комар, Урожайне Донецької області; Залізничне Запорізької області. Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 25 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління, два засоби ППО, чотири артилерійські засоби та склад ПММ. На Харківському напрямку точилося дев’ять боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Липців, Тихого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема біля Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного. На Краматорському напрямку точилося 10 боїв, зокрема в районах Часового Яру та Іванівського. На Торецькому напрямку росіяни атакували 18 разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Карлівка, Пантелеймонівка, Новожеланне та Межове. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки та Костянтинівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Водяного. На Придніпровському напрямку дві ворожі наступальні дії противника не мали успіху. На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також наші воїни знешкодили вісім танків, 29 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 78 автомобілів та 21 одиницю спеціальної техніки.

09:30 Вночі над Хмельниччиною знешкодили 4 російські шахеди, уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

09:20 Уряд Нігеру розриває дипломатичні відносини з Україною і "передає справи до Ради безпеки ООН для винесення рішення щодо української агресії", заявив офіційний представник уряду Амаду Абдрамане за два дні після того, як Малі, яка звинуватила Україну нібито в підтримці повстанців-туарегів, що розгромили колону малійських військових і російських найманців ПВК "Ваґнера" наприкінці липня.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що 6 серпня українські війська провели серію транскордонних рейдів у Курській області.

• Російські мілблогери переважно відкинули ймовірність українських рейдів у Курську область, а українські офіційні особи здебільшого ще не коментували цих рейдів.

• Секретар ради безпеки Росії і колишній міністр оборони Шойґу сильно перебільшив російські успіхи в Україні з середини червня 2024 року.

• Російські офіційні особи продовжують координацію і військову співпрацю з Іраном напередодні іранського удару у відповідь по Ізраїлю через занепокоєння російськими інтересами в регіоні.

• Вірменія продовжує утримуватися від участі в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

• За повідомленнями, міністерство оборони Росії опублікувало офіційну відповідь, в якій відмовило дружинам мобілізованих російських військовослужбовців у зустрічі з міністром оборони Росії Бєлоусовим.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: