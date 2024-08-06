Прем'єрка Бангладеш подала до демісії й попросила в Лондона притулку.

Її втеча з резиденції відбулася на тлі масових протестів у країні.

Прем'єрміністерка Бангладеш 76-річна Шейх Хасіна подала до демісії на тлі масових протестів та полишила країну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело в бангладешській армії. У соцмережах з'явилося відео, на якому Шейх Хасіна та її сестра Рехана залишили офіційну резиденцію у бангладешській столиці та сіли до військового гелікоптера.

Головнокомандувач армії країни Вакар-уз-Заман повідомив, що в країні буде сформовано тимчасовий уряд. «Ми забезпечимо порядок, щоб перемогла справедливість щодо кожної смерті, яка сталася під час протестів… Ми запросили представників усіх основних політичних партій. Вони прийняли нашу пропозицію і погодилися співпрацювати», - сказав Вакар-уз-Заман у телевізійному зверненні.

Згодом стало відомо, що експрем'єрка попросила політичного притулку у Великій Британії. За інформацією видання Hindu Хасіна та її сестра, яка має британське громадянство прямують до Лондона. Перед цим гелікоптер доставив їх обох до індійської авіабази Хіндон.

У понеділок, п’ятого серпня, бангладешській протестувальники штурмували палац прем'єрки. Через ворота її офіційної резиденції прорвалися сотні людей.

Масові протести в Бангладеш тривають з липня. Протестувальники виступають проти системи квотування на державні посади, яка, як вони вважають, допомагає партії Шейх Хасін утримувати владу. Ця система віддає перевагу вихідцям із сімей учасників війни за незалежність Бангладеш 1971 року, представникам національних та релігійних меншин. У ході сутичок з поліцією загинуло близько сотні людей, кілька сотень отримали поранення.