Німецька преса розкритикувала обмін в’язнями з Росією.

Авторитетні німецькі газети вказують на вразливість Заходу перед шантажем Кремля і стверджують, що звільнення кілера Красікова – це тріумф Путіна.

 

 

Багато авторитетних німецьких видань розкритикували обмін в’язнями між Заходом з одного боку та Росією і Білоруссю – з другого. Німецькі політичні коментатори вважають, що рішення, ухвалене політичним керівництвом країн Заходу, було «помилкою з далекосяжними  наслідками».

 

Так газета Frankfurter Allgemeine Zeitung у редакційному коментарі стверджує, що ціна, яку західні демократії, включно з Німеччиною, заплатили за звільнення своїх громадян та російських політв'язнів, настільки висока, що вона перекриває всю радість від цієї події. «Ця угода є фатальною помилкою з суто політичної точки зору. Вона порушує перше правило роботи з тими, хто бере заручників: ніколи не виконуйте їхніх вимог. Будь-хто, хто виявиться податливим на шантаж, і надалі зазнаватиме шантажування, як з боку того ж шантажиста, так і з боку інших», – наголошується в коментарі.

 

Газета вказує й на іншу небезпеку: «Кремлю не важко буде знайти ще більше аґентів, готових вбивати для нього на Заході. Адже тепер усі знають, що Путін не покине своїх, навіть якщо вони вбивці, а зробить усе можливе, щоб повернути їх додому. І Захід, включно з Німеччиною, йому у цьому підігрує».

 

Газета Die Welt звертає увагу на те, що характер подібних правочинів з часів холодної війни принципово змінився: якщо тоді в основному відбувалася класична передача обопільно затриманих шпигунів, тобто рівний на рівного, то зараз Москва обміняла засуджених злочинців та вбивцю на в'язнів сумління, деякі з них є представниками російської опозиції. «Кремль виграє від такої зміни характеру обміну двічі, як у внутрішній, так і зовнішній політиці», – стверджує видання. Газета застерігає, що цей досвід «характеризуватиме і позицію Росії на евентуальних перемовинах щодо війни в Україні».

 

Газета Tagespiegel у своєму коментарі також вказує на вразливість західних країн перед кремлівським шантажем. «Якщо путіни та лукашенки цього світу захочуть звільнити своїх замовних кілерів чи шпигунів, їм достатньо буде просто заарештувати безневинних західних громадян», – стверджує видання. У коментарі зазначається, що обставини обміну аж ніяк не доводять, що з російським диктатором можна вести перемовини, як поспішно заявили деякі західні експерти. «Той, хто бере в полон невинних людей, щоб звільнити засуджених убивць, – не партнер із переговорів, а злочинець», – зазначається у коментарі Tagespiegel.

 

«У Путіна був холодний розрахунок: він хотів, щоб його вбивця повернувся до нього. Ніщо не вказує на те, що думка Путіна якимось чином могла змінитися», – наголошується в статті в газеті Die Zeit. Видання наголошує , що «з нинішньою Росією можна говорити лише одним способом: гранично ясно і рішуче».

03.08.2024

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