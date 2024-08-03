США відряджають додаткові сили на Близький Схід.

Таким чином Петаґон планує підтримати Ізраїль під час евентуальної атаки Ірану.

 

 

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін розпорядився замінити авіаносну ударну групу USS Theodore Roosevelt на Близькому Сході групою USS Abraham Lincoln. До регіонів, підконтрольних  Європейському та Центральному командуванню прямують додаткові крейсери та есмінці, обладнані системами ППО, здатними захищати від атак балістичними ракетами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Пентаґон також має намір розгорнути у реґіоні додаткові системи протиракетної оборони наземного базування та додаткову ескадрилью винищувачів Військово-збройних сил США.

 

Міністерство оборони США пояснило таке рішенням бажанням «зменшити ймовірність реґіональної ескалації з боку Ірану, його партнерів та проксі». «З цією метою міністр Остін розпорядився внести зміни до військової позиції, щоб покращити захист американських сил, посилити підтримку оборони Ізраїлю та забезпечити готовність США до реагування на різні непередбачувані ситуації», – йдеться в пресрелізі Пентаґону.

 

Таким чином США готуються до того, що Іран може виконати свою обіцянку відповісти на вбивство лідера палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії  в Тегераніє. Це була лише одна ліквідація зі серії вдалих атентатів, проведених за останні дні проти лідерів ХАМАСу і «Хезболи».

 

Іран та його реґіональні союзники обговорюють можливі сценарії відповіді на вбивство Ісмаїла Ханії. Тегеран покладає відповідальність за вбивство на Ізраїль, проте ізраїльська влада це не підтверджувала.

03.08.2024

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