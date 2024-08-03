892-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Вночі російський безпілотник влучив у об'єкт інфраструктури у Вінницькій області, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

09:30 Вночі росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків: мис Чауда (ТОТ Крим), Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (83%) в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

За минулі сім днів було збито 137 із 144 (95%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Командувач Об'єднаних сил та командувач ОСУВ "Хортиця" бригадний генерал Андрій Гнатов наголосив, що Росія намагається змусити Україну задіяти наявні сили для поточних оборонних операцій, щоб не допустити накопичення українських ресурсів для майбутніх контрнаступальних операцій.

• Російський командувач повітряно-десантних військ та групи "Дніпро" генерал-полковник Теплінський 2 серпня звернувся до сил ПДВ у статті та записав відео з нагоди 94-ї річниці створення ПДВ, намагаючись висвітлити діяльність ПДВ в Україні як елітної професійної сили, незважаючи на те, що підрозділи ПДВ воюють в Україні, по суті, як недоукомплектовані мотострілецькі підрозділи.

• Російська влада 2 серпня заарештувала колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Московський військовий округ) полковника Пєшкова.

• Рада Федерації після значної реакції з боку російських мілблогерів ухвалила оновлену версію постанови, яка дозволить командирам карати підлеглих за "грубі дисциплінарні проступки" у прифронтових зонах, в тому числі за використання персональних електронних гаджетів.

• Рада Федерації також ухвалила низку законопроектів, що посилюють контроль російського уряду над російським інформаційним простором і ще більше обмежують права мігрантів у Росії.

• Прокремлівський опозиційний виборчий блок "Молдовська перемога" оголосив свого кандидата на президентських виборах у Молдові в жовтні 2024 року.

• Російський чиновник відповів на критику, що лунає з боку мілблогерів щодо російської індустрії виробництва безпілотних літальних апаратів.

• Делегація кремлівських чиновників 2 серпня відвідала окуповані Запорізьку та Херсонську області, щоб підкреслити зусилля Росії з інтеграції окупованої України до складу Російської Федерації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: