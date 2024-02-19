В Іспанії вбито російського пілота, який викрав гелікоптер для Україну.

Факт смерті Максима Кузьмінова підтвердило ГУР.

 

 

В Іспанії загинув російський військовий пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року за завданням Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України перегнав до України гелікоптер МІ-8. Про це повідомило іспанське видання El Mundo.

 

Як подає газета, Максима Кузьмінова було вбито 13 лютого у гаражі в містечку Вільяхойосі у провінції Аліканте, яка є частиною Каталонії. На його тілі виявлено шість кульових поранень.  За версією слідства, убитий намагався втекти від злочинців, коли ті почали стріляти. Автомобіль ймовірних кілерів знайшли повністю згорілим у місті Ель-Кампельйо.

 

Спершу іспанська преса подала інцидент як вбивство громадянина України. Згодом МВС Іспанії визнало, що особистість померлого чоловіка, якого назвали українцем, могла бути встановлена ​​неправильно.

 

Інформацію про те, що вбитий є саме Максимом Кузьміновим, підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. «Можемо підтвердити факт смерті», – сказав Юсов, не уточнюючи, що стало причиною загибелі пілота.

 

Джерело «Української правди» у розвідці повідомило , що Кузьмінов переїхав до Іспанії замість того, щоб залишатися в Україні. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим», – сказало джерело видання.

19.02.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
725-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення, найбільше – на Мар’їнському (відбито 34 атаки) та Авдіївському і Бахмутському (по 14 атак) напрямках
18.02.24 | | Україна
724-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ виходять з Авдіївки, продовжують вести оборону на сході та півдні України; протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 43 атаки) та Мар’їнському (відбито 34 атаки) напрямках
17.02.24 | | Україна
Дивний збіг: активність Путіна і блокада кордону
Мирослав Чех
Підтримка України є найкращою інвестицією Польщі у власну безпеку, каже прем'єр Дональд Туск. Реальні дії влади, однак, говорять про інше
16.02.24 | | Дискурси
Віддай душу!
Тарас Прохасько
Історія останнього століття – це історія доступності до розмноження фотографій. Ця історія є повільним перетіканням до торжества життя вічного
15.02.24 | | Дискурси
«Дружину мою взяв я собі з Києва»
Юрій ЯКОВЛЄВ
Причинки до історії соборницьких шлюбів у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
15.02.24 | | Минуле
Благодійність: заньківчанська вистава «Земля»
Для закупівлі FPV-дронів для 24 Окремої механізованої бригади імені Короля Данила у п’ятницю, 16 лютого, у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться благодійний показ вистави «Земля» за повістю Ольги Кобилянської.
15.02.24 | | Штука
Розбійник Мацапура
Юрій Винничук
Часто нарікають, що, мовляв, уся причина жорстокості підлітків – в телебаченні. А що ж тоді сформувало звірину жорстокість Мацапури?
14.02.24 | | Дискурси
Любов театральна
Театр Корифеїв, що у Кропивницькому, до Дня Св. Валентина вирішив… освідчитися у коханні театрам. Так, 14 лютого, у різних містах країни, біля театрів, що носять імена корифеїв української сцени, з'явилися білборди та сітілайти з освідченням у коханні.
14.02.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.