В Іспанії вбито російського пілота, який викрав гелікоптер для Україну.

Факт смерті Максима Кузьмінова підтвердило ГУР.

В Іспанії загинув російський військовий пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року за завданням Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України перегнав до України гелікоптер МІ-8. Про це повідомило іспанське видання El Mundo.

Як подає газета, Максима Кузьмінова було вбито 13 лютого у гаражі в містечку Вільяхойосі у провінції Аліканте, яка є частиною Каталонії. На його тілі виявлено шість кульових поранень. За версією слідства, убитий намагався втекти від злочинців, коли ті почали стріляти. Автомобіль ймовірних кілерів знайшли повністю згорілим у місті Ель-Кампельйо.

Спершу іспанська преса подала інцидент як вбивство громадянина України. Згодом МВС Іспанії визнало, що особистість померлого чоловіка, якого назвали українцем, могла бути встановлена ​​неправильно.

Інформацію про те, що вбитий є саме Максимом Кузьміновим, підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. «Можемо підтвердити факт смерті», – сказав Юсов, не уточнюючи, що стало причиною загибелі пілота.

Джерело «Української правди» у розвідці повідомило , що Кузьмінов переїхав до Іспанії замість того, щоб залишатися в Україні. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим», – сказало джерело видання.