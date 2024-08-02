891-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані на початку цього тижня, пише Axios з посланнями на джерела.

09:25 Політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія, якого вбили в середу в Тегерані, загинув від бомби, яку близько двох місяців тому заклали в гостьовому будинку, де він звикло зупинявся в Тегерані, її здетонували дистанційно, коли він був у своїй кімнаті, повідомило CNN. За словами джерела, офіційні особи США були проінформовані про операцію ізраїльськими офіційними особами лише після вбивства.

09:20 Президент США Джо Байден під час переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу підтвердив готовність підтримати оборону Ізраїлю від терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, а в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують повільно, але стабільно просуватися в напрямку Покровська (на захід від Авдіївки), чому значною мірою сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки. Найімовірніше, наступальні дії ще більше сповільняться в міру того, як російські війська просуватимуться до лінії більших урбанізованих населених пунктів.

• Центральне угруповання російських військ, схоже, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це було донедавна на більшій частині театру бойових дій. Центральне угруповання військ, можливо, створило більш гнучку структуру командування й управління і, ймовірно, швидше реагує на потенційні тактичні вразливості України, ніж інші російські угруповання.

• Як повідомляється, в Україну прибула обмежена кількість винищувачів F-16, але, ймовірно, пройде кілька місяців, перш ніж Україна зможе використовувати ці літаки в повному обсязі.

• Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не поступиться своїм суверенітетом і територіальною цілісністю в обмін на дипломатичне врегулювання російського вторгнення.

• Росія, Білорусь, США, Німеччина, Польща, Словенія, Туреччина і Норвегія 1 серпня провели гучний обмін полоненими, в якому взяли участь 26 ув'язнених з різних країн.

• Російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило 1 серпня, що міністерство оборони Росії, можливо, значно перебільшило кількість солдатів-контрактників, яких, як воно стверджує, набрало з осені 2022 року по квітень 2024 року. Видання показало, що дані про витрати федерального бюджету Росії з осені 2022 року по квітень 2024 року свідчать про виплату 426 тисяч одноразових виплат по 195 000 рублів (2300 доларів) (обіцяна на той час сума), хоча міноборони стверджувало, що за той самий період було набрано близько 640 тисяч контрактників. "Важные истории" зазначають, що деякі бійці, в тому числі члени добровольчих підрозділів, іррегулярних формувань та приватних військових компаній, не отримують одноразових виплат, але оцінюють, що таких бійців недостатньо, щоб пояснити розбіжності в даних.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: