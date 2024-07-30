Байден запропонував позбавити експрезидентів імунітету.

Він також виступив за масштабну реформу Верховного суду.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав до проведення масштабної реформи Верховного суду, а також запровадження обмежень на імунітет президентів від федерального переслідування. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Голова Білого дому наголосив, що ухвалене першого липня Верховним судом рішення, згідно з яким експрезидент Дональд Трамп має частковий імунітет від юридичного переслідування, фактично стирає рамки дозволеного керівнику держави.

«В останні роки екстремальні рішення, ухвалені Верховним судом, підірвали давно усталені принципи захисту громадянських прав. Ця нація була заснована на простому, але глибокому принципі: ніхто не стоїть вище за закон. Ні президент Сполучених Штатів. Ні суддя у Верховному суді США. Ніхто», – наголосив Байден під час виступу в президентській бібліотеці імені Ліндона Джонсона в Остіні з нагоди 60-ої річниці Акту про громадянські права 1964 року.

Американський президент планує ініціювати проведення змін, щоб «відновити довіру та підзвітність суду громадянам». Він закликає ухвалити поправку до конституції під назвою «Ніхто не вищий за закон». «Вона чітко дасть зрозуміти, що не існує імунітету через злочини, які колишній президент скоїв, перебуваючи при владі. Я поділяю віру наших засновників у те, що влада президента обмежена, а не абсолютна. Ми – нація законів, а не королів чи диктаторів», – заявив Джо Байден.

Президент також вважає за необхідне встановити обмеження терміну повноважень суддів до 18 років. Обмеження терміну повноважень допомогло б забезпечити регулярну зміну складу суду, впевнений він. Крім того, Байден закликає запровадити обов'язковий кодекс поведінки для суддів. За його словами, нинішній добровільний етичний кодекс суду «слабкий і діє сам собою». «Я курирував більше кандидатур у Верховний суд як сенатор, віцепрезидент і президент, ніж хтось із тих, хто нині живе. Те, що відбувається зараз, є ненормальним. Це підриває довіру суспільства до рішень суду», – заявив Джо Байден.

Нагадаємо, що першого липня Верховний суд США ухвалив рішення на користь Дональда Трампа щодо суперечки про те, чи може колишній президент претендувати на імунітет від судового переслідування за звинуваченням у підриві виборчої кампанії 2020 року. З рішення також випливає, що питання імунітету Трампа у справі про штурм Капітолію має бути спочатку розглянуте судами нижчих інстанцій.