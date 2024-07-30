Диверсії на залізницях Франції, скоріш за все, вчинили ультраліві.

Наразі невідомо, чи діяли саботажники самостійно, чи ними хтось маніпулював.

У Франції затримано ультралівого активіста за підозрою в причетності до диверсій на залізничних лініях Національної компанії французьких залізниць (Société Nationale des Chemins de fer Français – SNCF). Про це повідомив телеканал France 24 з покликом на свої джерела в правоохоронних органах Франції. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) в етері телеканалу також заявив, у понеділок, 29 липня, що слідчі змогли визначити профілі кількох потенційних учасників диверсій.

За його словами, атаки були навмисними, «дуже точними та цілеспрямованими». «Це традиційний тип дій ультралівих», – зазначив міністр.

За словами Жеральда Дарманена, поліції наразі невідомо, чи діяли ультраліві саботажники самостійно, чи ними хтось маніпулював.

Особа затриманого саботажника поки що невідома. За даними телеканалу, у його автомобілі поліція виявила ключі для доступу до технічних приміщень залізниць, кусачок, універсальний набір ключів та ультраліву літературу. Затриманого помістили під варту для допиту в Руані, головному місті французького реґіону Нормандія.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 26 липня, за кілька годин до початку церемонії відкриття Олімпійських ігор на трьох високошвидкісних залізничних лініях Національної компанії французьких залізниць сталися пожежі. Було пошкоджено сигнальні підстанції та кабелі в критичних точках, що на деякий час спричинило хаос на французькій залізниці.

Кільком французьким ЗМІ було надіслано заяву, підписану «анонімною делегацією», у якій висловлювалася підтримка саботажу та критикувалися Олімпійські ігри як «свято націоналізму» та пригнічення народів національними державами.