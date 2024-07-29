Чекання розуміння

Затримали нібито вбивцю Ірини Фаріон, Камала Гарріс нібито стала кандидатом у президенти США, але Олімпіада точно почалася. Огляд подій тижня в Україні.

Схід тижня

Офіційний Київ активізувався на далекосхідному напрямку, і Президент Зеленський дав інтерв’ю японському телеканалу NHK, де анонсував, що до кінця листопада Україна розробить план дій щодо досягнення миру, а передуватимуть цьому «детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності». Також Зеленський поділився рецептом для припинення війни: потрібні «терпіння, підтримка та дипломатичний тиск – це три чинники справедливого припинення війни».

Проте цікавіше в орієнтальному керунку сталося напередодні президентської бесіди з японцями – міністр закордонних справ відвідав Китай. У Гуанчжоу Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, дипломати спілкувалися понад три години. Про результати переговорів очільник вітчизняного міжнародного відомства відзвітував так: «Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге. Мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і сталий мир». За словами Кулеби, акценти ставилися на двох принципах, які мають непорушно дотримуватися: перший – жодних домовленостей про Україну без України; другий – про повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Ван Ї бесіду підсумував з меншою конкретикою: «Ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові надалі відігравати конструктивну роль для припинення вогню та відновлення мирних переговорів».

Наступна зустріч китайського міністра закордонних справ була з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем. На сайті Європейської служби зовнішніх справ потім з’явився звіт про зустріч, де повідомлялося, що «Він (Боррель, – авт.) висловив стурбованість тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії в нарощуванні військової техніки, і закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні». Тобто патріарх європейської дипломатії вже зрозумів, що Піднебесна хоче стати домінантним гравцем в переговорах і вже має намір посунути в цьому ще дуже ефемерному процесі європейців.

Колись подібні прагнення були у турецького президента, але нічого путнього в Ердогана не вийшло. Тепер будемо чекати на результати китайської політичної «гри» (попередні спроби Пекіна у вигляді «мирного плану з 12 пунктів» і «консенсусу з шести пунктів» мали висліди аналогічні ердоганівським) і листопадової презентації плану від Зеленського.





План тижня

З ефектнішою пропозицією в українському контексті виступили колишній (часів президентства Трампа) державний секретар США Майк Помпео і старший радник президентської кампанії Трампа в 2016 році Девід Урбан. В колонці видання The Wall Street Journal співавтори пропонують своєму колишньому шефу зробити потужні кроки:

- Ввести реальні санкції проти Росії. Міністерство фінансів зараз звільняє російські банки від санкцій США, якщо їхні операції пов'язані з виробництвом енергії – найважливішим джерелом доходу для військової машини Кремля.

- Збільшити оборонну промисловість Америки, щоб показати Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з обороноздатністю США. Економіка Росії менша за економіку Техасу.

- Відродити НАТО – зобов'язати європейців платити свою справедливу частку і підняти планку витрат до 3% ВВП країн-членів.

- Створити для України програму "ленд-лізу" на 500 мільярдів доларів. Замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками, нехай Україна позичить стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю і перемогти Росію. Так Штати допомагали Британії у Другій світовій війні до Перл-Харбору.

- Зняти всі обмеження на тип зброї, яку Україна може отримати і використовувати. Це відновить позицію сили, що дасть Путіну зрозуміти – війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням витрат і не матиме жодних шансів на подальший прибуток.

Зробити все це потрібно, бо «слабкість адміністрації Байдена залишила Україну там, де вона є сьогодні: два роки повномасштабної війни зі зруйнованими містами, сотнями тисяч вбитих і мільйонами біженців, і без засобів для перемоги. Білий дім не має стратегії перемоги, й американці справедливо занепокоєні. Тоді як пан Байден втрапив на війну через слабкість, пан Трамп може відновити мир завдяки силі», – написали Помпео і Урбан.

Про реакцію на ініціативу соратників самого Трампа поки що нічого не відомо. А з Офісу президента Зеленського коментував план Помпео-Урбана радник керівника ОП Михайло Подоляк. За словами найбалакучішого представника Офісу, це найбільш реалістичний сценарій, який у разі його виконання в повному обсязі дозволив би згадувати РФ тільки у форматі історичної похибки для аналізу на тему «як не треба жити».

Сусіди тижня

Поляки можуть зіпсувати гарне ставлення до себе зі сторони українців не тільки блокадою пунктів перетину кордону, а й несподіваними неадекватними заявами. Можливо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подивився легендарний ефір Романа Скрипіна з Олегом Царьовим і так йому запала в душу словосполучення «волинская рєзня», що і він взявся експлуатувати цю плідну для провокацій тему.

Polsat News процитувала мілітарного чиновника, і виявилося, що крім цілком тверезих думок – як, наприклад, кінцем війни буде лише перемога України, «будь-який інший випадок залишається для Польщі прямою загрозою війни. Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи» чи Варшава підтримує Київ настільки, наскільки це можливо, – прозвучало і бажання поставити ультиматум Україні, бо без вирішення волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу.

Навіщо міністр оборони пхається в тему, якою мають займатися історики, залишилося загадкою. Якщо така поведінка заразна, то можна чекати на претензії до України від якогось іншого міністра за взяття Максимом Кривоносом Високого замку у Львові з подальшим знищенням залоги, а в Сеймі процитують Шевченкових «Гайдамаків»: «Шануйтеся ж, вражі ляхи, Скажені собаки: Йде Залізняк Чорним шляхом, За ним гайдамаки». І тоді євроінтеграційні стремління українців зовсім помруть.

Година тижня

Верховна Рада підігнала посполитим ще одну, як казали в часи пізнього Кучми, тему важливу і актуальну, про яку можна подискутувати за келішком кави, – 261 народний депутат проголосував за законопроєкт №4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Таким чином цього року ми в останню неділю жовтня (27.11.2024) ще переведемо стрілки годинника на «зимовий» час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде.

Сорок з хвостиком років українці в квітні і жовтні крутили стрілками як циган сонцем, особливо вразливі потім тижнями звикали до нового ритму життя. Тепер тим вразливим має попустити і вони можуть тішитися. Проте не менш голосно звучать і претензії тих, хто переконує, що у зв’язку з «відновленням історичної справедливості» на сході країни червневе сонце вставатиме десь в третій ранку. Апологети переведення стрілок впевнені, що рішення нардепів Президент заветує. Можна робити ставки.