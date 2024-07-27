886-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:35 За минулий тиждень, з 22 по 28 липня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 971 російських атак(позаминулого тижня – 926), при цьому знищено 7980 російських військових (позаминулого – 7620): у середньому 8,2 втрати особового складу ворога за атаку (позаминулого – теж 8,2).

Найбільше атак було на колишньому Бахмутському напрямі, що нині включає Сіверський, Краматорський та Торецький напрямки, – 250 (позаминулого тижня було 249) та на Покровському напрямку – 270 (було 237).

12:55 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За повідомленнями російських ЗМІ, керівника «Військово-будівельної компанії» Міністерства оборони Росії Бєлкова заарештували за звинуваченням у корупції, пов'язаній із закупівельною діяльністю. Військово-будівельна компанія була створена у 2019 році спеціально для досягнення ефективності, а тодішній міністр оборони Шойґу високо оцінив «особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту», який компанія принесе в оборону. Насправді ж, цілком ймовірно, що компанія використовувалася корумпованими чиновниками для отримання ренти. • Окремо 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив колишнього директора заводу тактичних ракет «Звезда-Стрела» до тюремного ув'язнення за розкрадання та зростання цін. • Корупція є ендемічною для російської оборонної промисловості. У 2007 році аудит, проведений за дорученням тодішнього міністра оборони Іванова, виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням. Частково Кремль мириться з цією корупцією, але з початком війни в Україні посилилися репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту.

11:35 На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень будуть застосовуватись лише в години пікового споживання – з 18:00 до 22:00, підтвердили в Міненерго. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 114 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 145 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 В Україні понад 75% поранених військовослужбовців повертаються до служби після реабілітації, заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, зазначивши, що високий відсоток якісної реабілітації та повернення в стрій відзначають як західні партнери, так і країни, які ніколи не мали такого досвіду війни, як в Україні.

10:20 Ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах угруповання "Хезболла" у семи населених пунктів Лівану, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

09:55 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

244,5% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

92,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

359,5% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

519,0% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

101,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4883 обстріли, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Борщова, Тернова Вовчанськ, Петропавлівка Харківської області; Лиман, Торське, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Лисичне, Мирноград, Гродівка, Олександропіль, Костянтинівка, Курахове, Галицинівка, Водяне, Урожайне, Новодарівка Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області; Бургунка Херсонської області. Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області. Ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 21 бойову броньовану машину, 51 артилерійську систему, дві РСЗВ, засіб ППО, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 72 автомобілі окупантів.

09:20 Вночі росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8 ударними БпЛА «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму). Збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136» (88%). Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

За минулі сім днів було збито 83 із 104 (80%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, в ніч з 26 на 27 липня українські війська здійснили успішні удари безпілотниками по нафтопереробному заводу та російських військових аеродромах у Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.

• Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги для використання російськими військовими в Україні.

• Українські війська нещодавно відновили позиції поблизу Торецька та нещодавно просунулися у Вовчанську, а російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька.

• Російський уряд продовжує використовувати програму «Час героїв» для інтеграції російських ветеранів у суспільство.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: