885-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:35 Вночі та вранці дрони української розвідки атакували військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії, повідомили джерела в ГУР МОУ. Було атаковано військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області, а також уражено нафтопереробний завод у Рязані.

Перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєво, де, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод, пролунали близько шостої ранку за місцевим часом, було чути звуки принаймні трьох вибухів.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку.

Внаслідок влучання БпЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

14:15 Робот Ratel Н, який може транспортувати одразу двох поранених, уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво, повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1, він призначений для евакуації поранених з поля бою, перевозячи 400+ кг живого навантаження. Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога; оснащення нічними камерами уможливлює ефективне виконання завдань в умовах низької видимості та вночі.

Військові використовують його й дають позитивний відгуки, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанцій.

13:40 Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень:

– користувач не дотримувався вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини", зокрема п.1 ст. 26 щодо обов'язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток національного значення та ст. 24 Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо неможливості змін пам'яток, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції. Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан, зафіксувала оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

– відсутність значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році.

– території крім шести об'єктів, які належать державі, є інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

13:10 Росіяни не можуть зняти готівкові кошти після безпрецедентної атаки кіберфахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони України по банківському сектору, повідомляє джерело у ГУР. Атака на банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів: після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж і національних платіжних систем зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ, до головних банківських установ Росії, яким вже заблоковано онлайн-сервіси, доєдналися брокерські додатки і банкомати: користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, позаяк при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові й кредитні картки відразу блокуються. До уражених "ВТБ-Банку", "Альфа Банку", "СберБанку", "Райффайзен банку", "РСХБ Банку", "Росбанку", "Газпромбанку", "Т-Банку" та "іБанку" додався російський банк "Дом.рф". Також заблокована робота брокерського додатку "Т-інвестиції". Оскільки 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Масштабна кібератака проти російського фінсектору розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Пізніше під удар потрапили популярні онлайн-месенжери, інтернет-провайдери й надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

12:20 Підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ ЗСУ з 18 по 24 липня уразили та знищили понад 7916 російських дронів: 4313 дронів типу крило та 3603 fpv-дронів, повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Крім того, за цей же період підрозділ РЕБ/РЕР Сухопутних військ виявили 43 ворожі станції РЕБ.

12:05 У Київській області внаслідок падіння уламків російських безпілотників вночі зафіксовані обрив дротів лінії електропередач, пошкодження дахів двох приватних будинків та паркану, заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Це вже четверта ніч поспіль область під атакою російських ударних дронів, цього разу тривога оголошувалася тричі.

11:20 Російські війська у ніч проти суботи здійснили атаку на Полтавську область, пошкодження зазнав промисловий об'єкт, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

11:00 На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень будуть застосовуватись лише в години пікового споживання електроенергії – з 17:00 до 23:00. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги, повідомили в Міненерго.

10:45 Минулої доби Україна додатково залучала аварійну допомогу із Словаччини та Польщі у вечірні пікові години, а також українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми, повідомили в Міненерго.

09:45 Вночі росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БпЛА «Shahed» із Приморсько-Ахтарська РФ. Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», 1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».

За минулі сім днів було збито 111 із 135 (82%) запущених по Україні БПЛА.

08:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

243,8% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

92,7% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

358,3% автомобільної техніки (з них 7,7% за минулий тиждень),

517,3% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

101,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБів. Крім цього, здійснив 4636 обстрілів, з них 71 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця Харківської області; Лиман, Сіверськ, Часів Яр, Північне, Дружба, Олександропіль, Новоселівка Перша, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Лисичне, Желанне, Карлівка, Верхньокам’янське, Нью-Йорк, Українськ, Максимільянівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області; Мала Токмачка, Лобкове, Гуляйполе, Кам’янське на Запоріжжі та Тягинка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК «Бук». На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Нооєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів в районах Григорівки і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки - загалом провели сім штурмів. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, засіб ППО, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 86 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:15 З нового навчального року всі українські діти, які проживають у Польщі, підлягатимуть обов'язковому навчанню в польських школах, а за невиконання вимог батькам загрожує виконавче провадження і штрафи; досі українці мали вибір - їхні діти могли навчатися дистанційно в рідній країні або за змішаною системою. Польські школи повинні вмістити 80 тисяч українських дітей; уряд збільшує ліміт дітей у класі до 29, але місць все одно не вистачатиме, пише Rzeczpospolita.

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські військові нещодавно розширили зону відповідальності Центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що російське військове командування відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку. Натомість російське військове командування може поставити перед Центральним угрупованням військ завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області. Розширення зони відповідальності Центрального угруповання військ вказує на те, що російське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними.

• Як повідомляється, в ніч з 25 на 26 липня українські війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по авіабазі «Саки» в окупованому Криму.

• Федеральна служба безпеки Росії 26 липня заарештувала колишнього заступника міністра оборони Росії генерала армії Булгакова за звинуваченням у корупції – це черговий випадок у цілеспрямованій кампанії Кремля з усунення вищих посадових осіб російського оборонного відомства, що триває з квітня 2024 року.

• Європейська Унія перерахувала Україні перший транш коштів, отриманих від заморожених російських активів.

• Кремль продовжує активізувати зусилля з контролю за діяльністю росіян в інтернеті та створення культури самоцензури в Росії.

• Як повідомляється, російські силовики затримали кількох невідомих, які 25 липня погрожували підірвати житловий будинок у Республіці Дагестан.

• Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень повідомив 22 липня, що російські спецслужби, схоже, продовжують інтегрувати кібернетичні та звичайні сили і засоби російських збройних сил.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: