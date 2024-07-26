884-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:40 У створений Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей Реєстр лудоманів внесено дані про 7 874 українця, 99% з них потрапили до реєстру за заявою про самообмеження, повідомив Опендатабот. Аналітики підкреслюють, що в Україні немає статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини – зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• День військово-морського флоту Росії - це щорічна демонстрація російської морської могутності, покликана вшанувати військово-морський флот Російської Федерації. Популярний у 1970-х роках, цей захід був скасований з 1980 році до 2017 року, коли президент Росії Путін відновив його як державне свято. • Хоча святкування проходять по всій Росії, головна подія відбувається в Санкт-Петербурзі, де російські кораблі проходять парадом вздовж Неви до Кронштадтської військово-морської бази. Цього року, однак, повідомляється, що кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня 2024 року, був скасований з міркувань безпеки. • Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Однак це найбільш резонансний захід, який було скасовано, і який підкреслює зростаючу тенденцію, що Росія не може гарантувати захист своїх збройних сил.

12:25 У ракеті Х-101, якою росіяни вдарили по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, використовували програмовану користувачем вентильну матрицю від американського виробника (AMD або Intel), пише The New York Times із посиланням на Національне агентство із запобігання корупції України. Від початку війни Росія імпортувала таких чипів на 390 млн доларів, випливає з даних російської митниці. Такі чіпи використовуються в пожежній сигналізації, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для швидкої обробки даних. Це один із найважливіших чіпів у російських ракетах, продаж його в Росію заборонено.

За перші кілька місяців від початку війни в Україні сформувалися ланцюжки поставок, які дали змогу ввозити в Росію американські чипи на мільйони доларів, що дало змогу Москві за останні три місяці 2023 року імпортувати майже стільки ж критично важливих чипів, скільки й за той самий період 2021 року.

12:05 Колишній держсекретар США Майк Помпео, який обіймав цю посаду у 2018–2021 роках і, судячи з публікацій ЗМІ, досі зберігає зв'язок із Дональдом Трампом, разом з колишнім радником передвиборчої кампанії Трампа Девідом Урбаном опублікував у The Wall Street Journal колонку "Мирний план Трампа для України". Зазначається, що немає жодних доказів наміру Трампа в разі приходу до влади схилити Україну до капітуляції: "У той час як Байден вплутався у війну через слабкість, Трамп може відновити мир за допомогою сили". Серед пунктів плану – посилення санкцій проти Росії, зняття обмежень на постачання зброї Україні та скасування обмежень на її використання, програма лендлізу на 500 млрд доларів, вступ України до ЄС і НАТО, активізація НАТО (зокрема примус країн Європи до витрат на оборону в 3% від ВВП), розвиток оборонної промисловості США, стабілізація Близького Сходу, що дасть саудитам можливість приєднатися до Вашингтона в спробі витіснити Москву з енергетичних ринків, а також "розкриття енергетичного потенціалу Америки".

Всі ці кроки мають дозволити Трампу встановити умови негайного припинення вогню. У цьому разі в Києва з'являться значні сили для оборони, ніхто не визнає окупацію Росією українських територій, а Україна зможе відновитися за рахунок репарацій із заморожених коштів російського ЦБ, після цього Україна має якнайшвидше вступити до НАТО, а Альянс – створити фонд на 100 млрд доларів для її озброєння, пишуть автори. Євросоюз також має «швидко прийняти Україну» і допомогти їй з економічним розвитком. Якщо Росія дотримуватиметься всіх умов, Захід поступово зніме з неї санкції – вони будуть повністю зняті, коли Україна ввійде до ЄС і НАТО.

11:35 Сьогодні заходи обмеження споживання електроенергії застосовуються з сьомої години ранку і триватимуть до кінця доби, повідомили в Укренерго. З 07:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 і з 23:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень; з 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги.

11:20 У Міністерстві внутрішніх справ будуть відстежувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон, заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева в ефірі телемарафону.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 102 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 198 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Середня місячна температура в серпні 2024 року має бути на 2° (на південному сході країни на 2,5°) вищою за норму: в межах 20°–26°, в Карпатах 17°–19°, заповідає Укргідрометцентр. Місячна кількість опадів очікується 34–77 мм, в Карпатах 94–116 мм, що в межах норми.

10:20 У першій половині цього року Росія здійснила проти Чехії цілу низку гібридних операцій, головною метою яких був підрив довіри чеських громадян до своєї держави, повідомило чеське МВС у звіті про екстремізм за перше півріччя 2024 року.

10:15 Одержано чіткий сигнал, що Китай не шукає «тимчасових рішень», а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу, зазначивши, що перший і найважливіший пункт щодо переговорів – це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України.

10:10 Наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає, оскільки велика кількість людей оновили свої військово-облікові дані, розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

10:05 Пентагон через нечіткі бухгалтерські визначення виявив додаткове завищення вартості на суму 2 млрд доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, це показав новий звіт Рахункової палати уряду. У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, відправлених в Україну, що створило можливість для відправки Україні озброєння ще на 6,2 млрд доларів. Розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретного керівництва з оцінки президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу призвели до невідповідностей у даних про вартість військової допомоги. GAO рекомендувала Конгресу США уточнити визначення вартості в контексті оборонних предметів у рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

243,5% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

92,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

356,9% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

515,9% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

101,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Ідея проведення виборів під час війни малоймовірна, вважає Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, нагадавши, що закон України забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.

09:50 Вночі у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, повідомляють про удар по аеродрому "Саки" в Новофедорівці, де поряд зі стоянкою СУ-24 уражено склад із боєприпасами.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 90 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Дронівка, Ямпіль, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Курдюмівка, Бересток, Скучне, Новоселівка Перша, Межове, Олександропіль, Гродівка, Іванівка, Желанне, Іллінка, Михайлівка, Катеринівка, Водяне, Велика Новосілка, Рівнопіль та Благодатне Донецької області; Мала Токмачка, Кам’янське і Лобкове Запорізької області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО, артилерійський засіб та гармату. На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Миколаївки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес та Калинове. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

09:30 Під час масованої російської атаки шахед влучив в об'єкт інфраструктури та гуртожиток у Ніжині, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

09:25 У Київській області вночі по російських дронах працювали сили протиповітряної оборони, постраждалих та влучань немає, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. Тривога тривала більше двох годин.

09:20 Вночі російські БПЛА завдали ударів по енергооб’єктах Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях, знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини, повідомили в Укренерго. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено.

09:15 Вночі росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ по Донеччині та ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда ТОТ українського Криму, Курськ РФ.

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. 20 із них (91%) збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

За минулі сім днів було збито 119 із 147 (81%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 06:30 в Чорному морі 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 штук; в Азовському морі російські кораблі відсутні.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 24 липня на заході Донецької області відбили одну з найбільших російських механізованих атак в Україні з жовтня 2023 року.

• Готовність російського військового командування витрачати велику кількість бронетехніки на виконання обмежених тактичних завдань відображає погане довгострокове оперативне прогнозування, а обмеження на російську техніку в середньостроковій і довгостроковій перспективі з часом призведе до того, що такі невдалі механізовані атаки будуть коштувати дорожче.

• Міністерство оборони Росії повідомило, що генерал-лейтенант Кобилаш став заступником командувача повітряно-космічних сил Росії.

• Речник Кремля Пєсков спробував звинуватити Україну в небажанні вести переговори, водночас продемонструвавши власне небажання Кремля брати участь у добросовісних переговорах, активізувавши російські інформаційні операції, які неправдиво зображують Президента України Володимира Зеленського як «нелегітимного» лідера України.

• Кремль продовжує зміцнювати свої зв'язки з Китайською Народною Республікою та країнами – членами Асоціації держав Південно-Східної Азії.

• Служба безпеки України та Національна поліція оголосили про нейтралізацію групи, пов'язаної з ФСБ Росії, яка готувала підпали цивільних об'єктів в Україні та інших країнах Європи.

• Окремі російські посадовці продовжують закликати до заходів, спрямованих проти діаспорних груп, тоді як російський уряд продовжує докладати зусиль для посилення контролю над мігрантами в Росії.

• Президент Сирії Башар аль-Асад 24 липня зустрівся з президентом Росії Путіним у Москві.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Роботиного, а російські війська – на північ від Харкова, а також біля Торецька, Донецька і Роботиного.

• Президент Росії Путін 24 липня підписав закон про надання, починаючи з вересня 2024 року, відстрочки від призову на строкову військову службу співробітникам генеральної прокуратури і слідчого комітету Росії, які мають вищу освіту і спеціальні звання.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: