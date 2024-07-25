Нетаньягу закликав США до військового союзу проти Ірану.

Байден, своєю чергою, закликав ізраїльського прем’єра укласти угоду з ХАМАСом.

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запропонував Сполученим Штатам спільно створити військовий альянс для протистояння іранській загрозі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Виступаючи перед Сенатом і Палатою представників Конґресу США в середу, 24 липня, Нетаньягу також закликав Вашінґтон прискорити постачання Ізраїлю військової допомоги, щоб той скоріше розгромив терористичне угруповання ХАМАС у Секторі Ґаза.

«Америка та Ізраїль сьогодні можуть створити союз безпеки на Близькому Сході, щоб протистояти зростаючій іранській загрозі. Усі країни, які перебувають у мирі з Ізраїлем, і всі ті країни, які укладуть мир з Ізраїлем, мають бути запрошені до союзу»,— заявив Нетаньягу.

Пояснюючи свою ідею, глава ізраїльського уряду нагадав, як під час атаки сотні ракет та безпілотників Ірану 14 квітня США та Велика Британія допомагали Ізраїлю їх збивати. За його словами, альянс може стати продовженням «Угод Авраама» – серії договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими державами, підписаних в 2020-2021 роках.

Нетаньягу заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС – це не конфлікт двох цивілізацій, а «зіткнення між цивілізацією та варварством, між тими, для кого священне життя, і тими, хто прославляє смерть». Він підкреслив, що Ізраїль веде війну з тероризмом, який загрожує не лише йому самому, а й США та арабському світу. При цьому за спиною як ХАМАСу, так і ліванського радикального угрупування «Хезболла» та єменських хуситів стоїть Іран, зазначив ізраїльський прем'єр. Він назвав правлячий у Тегерані режим головною загрозою безпеці на Близькому Сході та в усьому світі.

Водночас видання Axios з покликом на свої джерела повідомило, що президент США Джо Байден вимагав від Нетаньягу під час особистої зустрічі укладання угоди з палестинським ХАМАСом. У ній має йтися про звільнення заручників та припинення вогню. «Укласти угоду можливо, і настав час її укласти. У нас немає часу на розгойдування. Якщо ми відчуємо, що Нетаньягу тягне час, ми так і скажемо. На даний момент це не так», – сказав неназваний американський чиновник.