883-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 79 КАБів), здійснив 4811 обстрілів, 144 з них - із використанням реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Великі Проходи, Липці, Малі Проходи, Веселе, Черняки Харківської області; Твердохлібове, Торецьк, Верхньокам’янське, Олександропіль, Воздвиженка, Зоря, Скучне, Новоселівка Перша, Іванівка, Тимофіївка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Вугледар, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка на Запоріжжі. За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили пункт управління, артилерійську систему, два засоби ППО та одну РЛС противника. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового. На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції наших військ. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки. На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції наших захисників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф українські населені пункти. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 26 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, два засоби ППО, 66 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

09:30 У ніч на 25 липня 2024 року росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська РФ, застосувавши 38 ударних БпЛА «Shahed-131/136», атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА (66%). Ще три «шахеди» (8%) локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

За минулі сім днів було збито (локаційно втрачено) 99 із 125 (79%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що за останні два з половиною роки російські військові значно збільшили свої людські та матеріальні ресурси для участі у війні в Україні, але заява Сирського не свідчить про раптове збільшення присутності російських військових в Україні, а скоріше відображає кадровий та матеріальний дефіцит, з яким стикаються українські війська вже понад два роки.

• Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 липня зустрівся з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І в Гуанчжоу і обговорив війну в Україні та потенційну роль КНР у майбутньому врегулюванні війни шляхом переговорів.

• Російська Державна дума 24 липня прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих засобів зв'язку та навігації на фронті, викликавши стійку негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів та деяких депутатів Держдуми.

• Служба державної безпеки Грузії повторила стандартні інформаційні операції Кремля, спрямовані проти колишніх грузинських опозиціонерів і колишніх українських правоохоронців.

• В результаті замаху 24 липня в Москві було поранено високопоставленого офіцера російської військової розвідки.

• Російські чиновники продовжують залучати росіян на військову службу за допомогою грошових заохочень.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: