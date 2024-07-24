Навчання у школах Львівщини розпочнеться як завше – з початку вересня.

Львівські школярі розпочнуть новий навчальний рік 2024–2025 у вересні, як і всі школи в Україні. Таке рішення міська рада змушена прийняти через постанову Кабміну. Раніше планувалося, що школи у Львові розпочнуть роботу 19 серпня.

«Щодо рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня. Ми приймаємо і виконаємо це рішення. Львівські школярі почнуть навчання разом з усіма», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас мер Львова зазначає, що не згоден з цим і вважає, що приймати такі рішення централізовано не є демократичною практикою.

«Здоровий глузд програв. Демократія та децентралізація теж. Але, здається, нікому того не треба. Той, хто приймає рішення, несе відповідальність. Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форсмажорів», – додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше міський штаб із підготовки до зими рекомендував львівським школам розпочати навчання 19 серпня через ризик відімкнення електроенергії. Міністр освіти та освітній омбудсмен у своїх коментарях скептично відгукнулися про цю ідею і врешті Кабінет Міністрів затвердив дати початку та закінчення нового навчального року в загальноосвітніх школах з 2 вересня.



