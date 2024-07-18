Мер Львова наполягає на достроковому початку навчального року у школах.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що почати навчальний рік у школах все ж потрібно на два тижні раніше ніж зазвичай і додав, що "рішення має приймати той, хто несе відповідальність на місцях".

Нагадаємо, 5 липня у міській владі Львова вирішили розпочати навчальний процес у школах 19 серпня. Втім, Міністерство освіти не підтримало такого рішення і повідомило, що навчальний рік у всіх закладах початкової та середньої освіти, як і зазвичай розпочнеться з вересня.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня відсутні, але допустив, що «таке рішення може бути правильним, хоча й складним у реалізації».

«Враховуючи стан в енергетиці, рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне. Проте таке рішення Кабінету Міністрів України мало б бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам та закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку», – наголосив Горбачов.

Натомість, міський голова Львова Андрій Садовий наполягає на раніше прийнятому рішенні.

Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Все це говорить лише про одне – наша освіта потребує змін. Якби ми у Львові орієнтувались на труднощі і не шукали можливостей, то тут не було би нічого. Буквально нічого, - вважає він.

Таким чином міська влада Львова анонсує, що навчальний рік у школах міста розпочнеться 19 серпня і семестр триватиме до Різдва.