Мер Львова наполягає на достроковому початку навчального року у школах.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що почати навчальний рік у школах все ж потрібно на два тижні раніше ніж зазвичай і додав, що "рішення має приймати той, хто несе відповідальність на місцях".

 

Нагадаємо, 5 липня у міській владі Львова вирішили розпочати навчальний процес у школах 19 серпня. Втім, Міністерство освіти не підтримало такого рішення і повідомило, що навчальний рік у всіх закладах початкової та середньої освіти, як і зазвичай розпочнеться з вересня. 

 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня відсутні, але допустив, що «таке рішення може бути правильним, хоча й складним у реалізації».

 

«Враховуючи стан в енергетиці, рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне. Проте таке рішення Кабінету Міністрів України мало б бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам та закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку», – наголосив Горбачов.

 

Натомість, міський голова Львова Андрій Садовий наполягає на раніше прийнятому рішенні.

 

Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. Дуже багато документів, дуже багато рутини, дуже багато обмежень. Все це говорить лише про одне – наша освіта потребує змін. Якби ми у Львові орієнтувались на труднощі і не шукали можливостей, то тут не було би нічого. Буквально нічого, - вважає він.

 

Таким чином міська влада Львова анонсує, що навчальний рік у школах міста розпочнеться 19 серпня і семестр триватиме до Різдва.

 

"Якщо ситуація в енергетиці буде кращою, аніж попередні прогнози, ми переглянемо термін канікул. У час війни такі рішення має приймати той, хто несе відповідальність на місцях. Прошу міністра освіти дослухатись до цієї думки", - резюмував Андрій Садовий.

 

18.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24 | | Штука
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24 | | Штука
Подолати Гібралтар
Назарій Островський
"Я хотів би зробити це знову", – перша українська команда з трьох плавців переплила протоку за 4 години 55 хвилин
15.07.24 | | Галичина
Новий Рейх
Віталій Портников
Віктюк відрізнявся не тільки своїм знаменитим епатажем – він відрізнявся ще й українською ідентичністю, якої ніколи не соромився і якої ніколи не приховував
14.07.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Ігор Мисяк
Надія Гаврилюк 
...Я не вірю у жоден збіг,/ Все це, точно, не просто так./ Слухай, слухай, бо буде час,/ Та не вірячи, прийде смерть...
13.07.24 | | Україна
Травма і учасницький перформанс:
Простір театру, зокрема, учасницького перформансу добре надається для того, аби в ньому говорили й взаємодіяли на важливі теми. Тому це нормально під час перформансу торкатися складних переживань й потрапляти у точки взаємного психологічного дискимфорту. Але до такої взаємодії мають бути підготовлені всі.
13.07.24 | | Штука
Читач Сервантеса
Василь МАХНО
П'ятдесятисемирічний вайлуватий Дмитро Попадин винаймав однокімнатну хрущовку в будинку біля залізничної колії... Оповідання
13.07.24 | | Дискурси
Зауваги до природи мистецьких актів
Тарас Возняк
Мистецтво як креаційний акт, який охоплює собою не лише відображення на-явного, але і сам акт споглядання та збирання феноменів у цілості
12.07.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.