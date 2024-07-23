Гарріс набирає достатньо голосів для висування на вибори президента.

Про це свідчать результати неофіційних опитувань, проведених серед делегатів майбутнього з’їзду Демпартії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула достатню підтримку в середовищі демократів, щоб гарантувати собі номінацію на кандидата у президенти від Демократичної партії. Про це свідчать результати опитування, проведеного інформаційною аґенцією Associated Press.

Для висування у кандидати від Демократичної партії претендентові необхідно заручитися підтримкою щонайменше 1976 делегатів майбутнього з’їзду. Як випливає з опитування AP, станом на вечір понеділка, 22 липня, за Камалу Гарріс готові проголосувати 2538 делегатів. Причому жоден з респондентів не назвав ім'я іншого кандидата.

Водночас потужну підтримку віцепрезидентки фіксує і телекомпанія CNN. «У той час як схвалення делегатів продовжують надходити, Гарріс вже підтримало набагато більше, ніж 1976 делегатів», – повідомляє телеканал. Телекомпанія зазначає, що її підрахунки засновані на публічних заявах про підтримку з боку делегатів та делегацій штатів, бесіди з делегатами та власних матеріалах.

Щоправда, ці цифри не можна вважати остаточними. Аґенція Associated Press і телеканал CNN застерігають, що опитування проводилися неофіційно, тож делегати гіпотетично можуть обрати й будь-яку іншу запропоновану кандидатуру під час з'їзду, який відкриється 19 серпня в Чикаго.