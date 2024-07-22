Дорослішання нації: подолання ілюзій у битві за незалежність України

Олександр ЯБЧАНКА

 

Нещодавнє опитування Центру Разумкова виявило тривожну суперечність у громадській думці України. Хоча 44% опитаних готові до переговорів з Росією, від 58% до 84% респондентів (залежно від конкретних питань) не готові йти на поступки Путіну. Однак найбільш тривожним є те, що 46,1% українців толерують ухиляння від військової служби.

 

Ця парадоксальна ситуація вказує на глибшу проблему: нерозуміння багатьма громадянами реальності війни та їхньої особистої ролі в захисті держави.

 

Ми, українці, часто демонструємо "дитячу хворобу" – наївне бажання справедливості без готовності боротися за неї. Ми прагнемо перемоги, але сподіваємось, що хтось інший – союзники, доля чи навіть сам агресор – забезпечить нам бажаний результат. Це небезпечна ілюзія.

 

Реальність сувора: Росія прагне не просто територіальних поступок, а знищення української державності. Путін та його оточення неодноразово заявляли про невизнання права України на існування. Тому будь-які переговори без досягнення Україною військової переваги приречені на провал.

 

Ми повинні усвідомити: ніхто, крім нас самих, не захистить нашу державу. Кожен громадянин, здатний тримати зброю чи підтримувати армію, несе відповідальність за майбутнє України. Толерування ухилянства – це не прояв гуманності, а загроза національній безпеці.

 

Настав час позбутися дитячих ілюзій і прийняти дорослу відповідальність. Лише об'єднавши зусилля всього суспільства, ми зможемо досягти тієї військової переваги, яка змусить агресора піти на реальні переговори. Альтернатива – втрата незалежності та історичного шансу на вільне майбутнє.

 

У цей критичний момент я звертаюся до всіх, хто має вплив на громадську думку в Україні – політиків, журналістів, громадських діячів, лідерів думок. На вас лежить особлива відповідальність. Настав час відкрито говорити про небезпеку толерування ухилянства та пасивності у воєнний час.

 

Ми не можемо дозволити собі закривати очі на тих, хто виправдовує небажання особисто долучитися до захисту країни. Така позиція не лише підриває наші шанси на перемогу, але й ставить під загрозу саме існування української держави.

 

Закликаю вас використовувати всі доступні платформи та ресурси, щоб донести до суспільства просту істину: толерантність до ухилянства – це непрямий шлях до поразки. Кожен, хто виправдовує таку поведінку, несвідомо грає на руку агресору.

 

Нам потрібна нова суспільна парадигма, де активна участь у захисті країни – норма, а не виняток. Де кожен громадянин розуміє свою роль у спільній справі і готовий робити свій внесок.

 

Україна зараз на роздоріжжі. Ми можемо або подорослішати як нація, прийнявши виклик і відповідальність за свою долю, або залишитися в полоні дитячих фантазій, ризикуючи втратити все, за що боролися покоління наших предків.

 

Вибір за нами. І цей вибір визначить не лише наше майбутнє, але й майбутнє наших дітей та онуків. Час діяти – зараз. Час говорити правду, якою б незручною вона не була. Бо ціна мовчання та бездіяльності може виявитися занадто високою.

 

 

Командир роти «Гонор»

батальйону «Вовки Да Вінчі»

капітан Олександр Ябчанка

22.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Не знати нащо
Тарас Прохасько
Інформація, не прожита натільно, проминає щоденно, забираючи із собою ще частку того, що знав. А можливість мати все невідомо як убиває відчуття межі між тим, що має бути а що може
18.07.24 | | Дискурси
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24 | | Штука
Хворі на книжку
Юрій Винничук
Кожна книжка має свого духа, який живе в ній, невидимий, маленький, такий собі згусток порошинок, він добрий янгол книжки і живе з нею доти, доки живе вона
17.07.24 | | Дискурси
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24 | | Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24 | | Минуле
Мужик
Анатолій Стріляний
«В армії є різні люди, але в цілому ми ж армія, і цим все сказано. Ми все ж таки не з його чекістів, знущатися над старим не будемо»
16.07.24 | | Дискурси
Олександр Сухоліт: скульптура, графіка, малюнок, живопис
Модерніст, народжений в епоху постмодерну, Олександр Сухоліт активно працював в колі представників “Нової хвилі”, був засновником групи “Азбука”, брав участь у виставках, але завжди дотримувався власної творчої лінії, продиктованої особистими духовними орієнтирами.
16.07.24 | | Штука
Не сталося
Юрко ТИМЧУК
Дональд Джон Трамп не перетворився на Джона Фіцджеральда Кеннеді, а Томасу Метью Круксу забракло влучності до рівня Лі Харві Освальда. НАТО як було яловим, так і залишилося.
16.07.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.