Алкоголь – це слабкість 

Олександр ЯБЧАНКА

А що, якщо я вам скажу, що безпечної дози алкоголю не існує? На цьому наголошує Всесвітня організація охорони здоров'я. Алкоголь – це токсин, який вражає серце і судини й призводить до інфарктів, інсультів і гіпертонії. А саме серцево-судинні захворювання є причиною номер один смертей в Україні. До того ж, такі захворювання нині мають тенденцію “молодшати” та вражати навіть тих, кому ще немає 30-ти.

 

 

Олександр ЯБЧАНКА,

військовослужбовець та лікар у цивільному житті

 

Існує думка, що війна – це додатковий фактор, який змушує українців більше пити і курити. А ще, багато хто вважає, що зараз є більш важливі справи, аніж розмови про здоров’я. Я ж скажу, що говорити про вживання алкоголю важливо - як з військовослужбовцями, так і з мирним населенням. Через війну ми всі і так живемо в умовах постійного стресу, що для серцево-судинної системи, поза сумнівом, - не найкраща історія.

 

Алкоголь – це слабкість. А в країні, яка веде боротьбу за своє виживання, слабкість неприпустима. Державі, яка бореться за своє існування, життєво необхідні сильні та здорові громадяни. Маємо долати наші слабкі сторони, у тому числі і слабкість до алкоголю.

 

До того ж, час усвідомити, що ця війна - надовго. Що воювати нам до перемоги. У нас просто немає іншого виходу. Побратими, з якими маю честь воювати, добре усвідомлюють це. Як і те, що алкоголь - не те, що зараз потрібно.

 

Так, стрес спонукає до того, щоб його якось знімати. І часто саме алкоголь намагаються використати як антистрес. Але ж це так не працює! Навпаки - робить ще гірше. Відкрию секрет: насправді алкоголь не знімає стрес, а навпаки - посилює психологічне напруження.

 

Що робити, аби уникнути вживання алкоголю? Ось мої поради:

 

Перша – потрібно уникати тригерів, які спонукають вживати алкоголь. Звільніть своє житло від алкоголю та не оновлюйте запаси спиртного. Навіть на випадок “гостей”.

 

Друга – знову про тригери: уникайте ситуацій, місць чи людей, які спонукають вас випити. Проходьте повз алкогольні відділи у магазинах, не з’являйся біля улюблених барів — так буде психологічно легше.

 

Третя - замініть алкогольні напої на здорові напої без вмісту спирту та цукру. Пийте чай, свіжі фруктові соки або звичайну чисту воду.

 

Четверта - боріться зі стресом за допомогою фізичної активності, прогулянок на свіжому повітрі, зустрічей з друзями тощо.

 

Станьте на варті свого серця — відмовтеся від вживання алкоголю! І серце лиш подякує вам, що вберегли його від хвороб. Тверезе життя знизить ризик розвитку хвороб серця, підвищить уважність та допоможе покращити стосунки з близькими людьми. І наблизить нашу перемогу!

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

В Україні серцево-судинні захворювання є причиною 64 відсотків усіх летальних випадків, не пов’язаних з війною. Іншими словами - це 450 тисяч втрачених життів щороку.

 

Серед серцево-судинних захворювань, що спричиняють смерті, зокрема й передчасні, найпоширенішою є ішемічна хвороба серця — близько 7 із 10 смертей. До того ж, майже дві третини смертей - у віці від 30 до 70 років. Кожен п’ятий випадок смерті спричинений цереброваскулярними хворобами.

 

Високий рівень смертності від серцево-судинних захворювань серед українців зумовлений такими факторами ризику, як вживання тютюну й алкоголю, нездорове харчування та недостатня фізична активність.

 

Згідно з даними дослідження STEPS (2019 р.), третина дорослого населення України були курцями тютюну, близько 55 відсотків — активними споживачами алкоголю, а кожна п’ята особа з опитаних вживала шість і більше доз алкоголю за один раз.

 

Водночас українці вживали втричі менше від рекомендованої кількості овочів та фруктів (рекомендація ВООЗ — 400 г на добу). А середнє споживання солі становило 12,6 г на добу, що більш ніж вдвічі перевищувало рекомендовану норму (5 г).

 

 

P. S. Інформаційну кампанію «Стань на варті свого серця» розроблено ГО «Життя» у партнерстві з Центром громадського здоровʼя МОЗ України у рамках проєкту «Діємо для здоров’я» за фінансової підтримки Швейцарії з метою скорочення поширеності неінфекційних захворювань в Україні та запобігання передчасній смертності від НІЗ в Україні.

 

20.03.2024

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