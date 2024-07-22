НАТО тримає понад пів мільйона вояків у стані підвищеної готовності.

Вторгнення Росії в Україну змусило Альянс переосмислити свою готовність до війни.

 

 

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року після незаконної анексії Криму в 2014 році, змусило НАТО переосмислити свою готовність до війни та зміцнити оборону. Про це заявила офіційна речниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла (Farah Dakhlallah) в інтерв’ю телеканалу CNN. «З 2014 року НАТО зазнало найсуттєвішої трансформації нашої колективної оборони за покоління. Ми ввели в дію найбільш всеосяжні плани оборони з часів холодної війни, і наразі понад 500 тисяч військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності», – зазначила вона.

 

Шон Монаґан (Sean Monaghan), експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який курує програму «Європа–Росія–Євразія», вважає, що наразі основним питанням для Альянсу є готовність союзників до затяжної війни, такої як в Україні. «Хоча союзники по НАТО безумовно готові воювати хоч сьогодні ввечері, все ще залишається питання, чи готові вони до тривалої війни, такої як в Україні», – сказав Монаґан. На його думку, в багатьох сферах потрібно провести ще суттєву роботу. До них належать промислові потужності, витрати на оборону та стійкість суспільства – куди входить і питання призову.

 

«Ми приходимо до розуміння того, що нам, можливо, доведеться змінити спосіб мобілізації на війну, змінити спосіб виробництва військової техніки, набору та навчання персоналу. Це трагічна правда, що ми у 2024 році вирішуємо питання про те, як мобілізувати мільйони людей, щоб кинути їх у м'ясорубку потенційної війни, але саме сюди нас завела Росія», – зазначив в інтерв'ю CNN полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон (Robert Hamilton), чинний керівник відділу досліджень Євразії в Інституті досліджень зовнішньої політики.

 

«Ризики масштабної війни в Європі зросли після того, як російський лідер Владімір Путін нарешті вдався до відкритого конфлікту в Україні, маючи на меті відновити радянську імперію. Зараз у Європі йде війна, про яку ми ніколи не думали. Чи є це новою холодною війною або гарячою війною, яка зароджується, неясно. Але це дуже невідкладне попередження НАТО про те, що ми повинні відновити нашу оборону», – зазначив генерал у відставці Веслі Кларк (Wesley Clark), який обіймав посаду верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі.

22.07.2024

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