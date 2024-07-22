Передвиборчі мітинги Трампа тепер відбуватимуться у закритих приміщеннях.

Це пов'язано зі замахом на експрезидента США під час мітингу в Пенсильванії.

Після спроби замаху минулого тижня на кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа його майбутні виступи тепер відбуватимуться у закритих приміщеннях. Про це повідомляє інформаційний портал Axios, покликаючись на джерело, знайоме зі ситуацією.

За даними видання, кандидат на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії сенатор Джей Ді Венс 22 липня вирушить до міста Мідлтауна в штаті Огайо та міста Редфорда в штаті Вірджинія. 23 липня Дональд Трамп проведе мітинг у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Портал Axios зазначає, що всі ці заходи відбудуться у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, що 13 липня на Дональда Трампа було вчинено замах під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії. 20-літній Томас Метью Крукс кілька разів вистрелив у Трампа з рушниці AR-15 з даху сусідньої будівлі. Куля зачепила вухо кандидата у президенти. Внаслідок стрілянини на передвиборчому мітингу одна людина загинула, ще двох було тяжко поранено. Стрільця вбили під час затримання співробітники секретної служби. Мотиви нападника так і залишилися невідомими.

Водночас з’явилися повідомлення від розвідувальної спільноти США, що Іран активно працює над підготовкою вбивства Дональда Трампа. Причому нові замахи можуть статися найближчими тижнями.

На останньому національному конвенті Республіканської партії в Мілвокі Дональда Трампа було офіційно номіновано партійним кандидатом на вибори голови держави.