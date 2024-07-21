879-й день війни Росії в Україні. Хронік

13:45 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, повідомили в МЗС. В ході зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин; головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

13:25 Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Принципові домовленості України зі спеціальним комітетом власників її євробондів на суму близько $20 млрд включають заміну 40% їх загальної суми плюс накопичені відсотки чотирма випусками євробондів (облігації А) з погашенням у 2029-2036 роках і 23% - чотирма випусками спеціальних облігацій (облігації B) із погашенням у 2030-2036 роках, частину з яких буде випущено лише за умови необхідного рівня ВВП у 2028 році.

13: 10 В Україну в липні і серпні буде відправлено ще 100 тис. одиниць боєприпасів завдяки чеській ініціативі, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

12:50 Транзитні поставки через Гонконг товарів категорії Common High Priority (CHPL) - сучасних компонентів, включаючи мікроелектроніку, які, за даними США та Євросоюзу, можуть бути використані у війні Росії проти України, – у період із січня до травня скоротилися на 28%, транзитні ж постачання цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, скоротилися на 19%, однак Гонконг залишається глобальною точкою ухилення від санкцій, вперше повідомили в Міністерстві торгівлі США.

12:20 З початку сезону Україна закачала в підземні сховища газу близько 2,5 млрд кубометрів, обсяг запасів на опалювальний сезон перевищив 10 млрд кубометрів, повідомили в НАК "Нафтогаз України", зазначивши, що темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану: 13,2 млрд кубометрів м до 1 листопада.

12:00 Вчорашній рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Міністерство оборони Росії все частіше використовує проросійські нерегулярні сили в наступальних операціях, незважаючи на їхню непідготовленість і ненавченість. • Одним із прикладів є «Добровольчий корпус», створений у 2023 році. • Відповідно, ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат за останні 9 місяців порівняно з російськими регулярними підрозділами. • Добровольчий корпус складається з понад 20 000 добровольців, резервістів, найманців та колишніх ув'язнених. • Вони служать в іррегулярних підрозділах під єдиним командуванням і контролем. Російські нерегулярні формування - це переважно підрозділи легкої піхоти, які не мають артилерійської або повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж їхні регулярні підрозділи.

11:20 Вночі безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю та спричинили пожежу на цьому об’єкті російського ВПК, повідомили джерела в ГУР МОУ. Безпілотники у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом. Під час першої хвилі атаки російська ППО намагалася збити чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25, в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа. Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ, ступінь ураження уточнюється.

Туапсинський нафтопереробний завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 105 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 117 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Українським військам для зупинення наступу російських окупантів, які чисельно переважають, необхідне ефективне вогневе ураження основних сил супротивника та його резервів на далеких підступах, а також використання переваги в застосуванні бойових і fpv-дронів у знищенні БПЛА противника, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога? Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів. Здається, нічого нового. Разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневру вогнем, силами та засобами - тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань. Важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат. Тому, цього разу також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БПЛА противника.

10:25 Сьогодні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, повідомили в Укренерго: з 05:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 діють дві черги відключень, з 18:00 до 23:00 – три черги.

10:20 Вчора уламки російського БПЛА пошкодили обладнання на високовольтному об’єкті «Укренерго» в північному регіоні. Знеструмлення споживачів не було.

10:15 Вчора з 12:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, було активовано постачання електроенергії з енергосистеми Польщі до України, повідомили в Укренерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

242,4% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

92,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

352,3% автомобільної техніки (з них 7,6% за минулий тиждень),

509,3% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

100,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (4 ракети), 72 авіаційних удари (зокрема задіяв 100 КАБ) та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них - з РСЗВ. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Борщова, Липці, Колісниківка, Глибоке, Дехтярне, Білий Колодязь, Малі Проходи, Стариця Харківської області; Греківка, Макіївка, Надія Луганської області; Північне, Нью-Йорк, Торецьк, Новоселівка Перша, Катеринівка, Олександропіль, Межове, Бересток, Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Старомайорське, Урожайне, Вугледар, Вовче, Желанне, Донецької області; Степногірськ на Запоріжжі; Тягинка, Тамарине, Бургунка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська рф сім разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка. Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора було відбито українськими воїнами. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Водночас, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили 18 танків, 17 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 102 автомобіля та 21 одиницю спеціальної техніки.

09:10 Система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну, повідомив президент Володимир Зеленський.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Голова Державної Думи Росії Володін нещодавно відвідав Нікарагуа і Кубу, ймовірно, в рамках зусиль Кремля, спрямованих на поширення свого впливу в Західній півкулі і згуртування держав проти США і Заходу.

• Служба державної безпеки Грузії, як повідомляється, нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ, за звинуваченнями у «змові з метою повалення уряду» і «тероризмі».

• Геолокаційні знімки підтверджують, що удар українським безпілотником в ніч з 19 на 20 липня пошкодив інфраструктуру авіабази Міллерово в Ростовській області.

• У ніч з 20 на 21 липня російські війська завдали ударів ракетами та безпілотниками по Україні.

• Суб'єкти РФ активізують нестандартні грошові стимули для контрактної служби в російських збройних силах.

08:40 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: