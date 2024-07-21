Джо Байден зрезиґнував з президентських перегонів.

Він запропонував обрати кандидатом від Демпартії віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що відмовляється від переобрання на новий термін і знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт самого Байдена. Він зазначив, що незважаючи на вихід з кампанії, залишиться на президентській посаді до кінця каденції.

«Для мене було найбільшою честю в моєму житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в найкращих інтересах моєї партії та країни буде, якщо я зрезиґную й зосереджуся на виконанні моїх обов'язків як президента до кінця своєї каденції», – йдеться в офіційному посланні президента, опублікованому в соцмережі X. Він також пообіцяв розповісти детальніше про своє рішення пізніше у зверненні до нації.

Водночас Байден висловив підтримку своїй віцепрезидентці Камалі Гарріс як потенційній кандидатці від демократів на виборах голови держави. «Сьогодні я хочу висловити свою повну підтримку та схвалення кандидатури віцепрезидентки Камали Гарріс від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися та перемогти Дональда Трампа. Зробімо це!» – закликав Джо Байден.

Як стверджують експерти, Камала Гарріс, виходячи зі своєї посади та статусу в президентській кампанії, може зразу ж вступити в перегони й без зайвих формальностей використовувати виборчий фонд свого боса. Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (Каліфорнія). У 2019 році вона заявила про бажання боротися за посаду президента США, але на праймеріз Демократичної партії до кінця 2019 року її підтримка не перевищувала 10%, і вона зняла свою кандидатуру. 20 січня 2021 року Камала Гарріс стала першою в історії США чорношкірою жінкою-віцепрезиденткою США.

Проте в Демократичній партії є й інші претенденти на номінацію. Серед потенційних конкурентів Камали Гарріс називалися губернатори Каліфорнії Ґевін Ньюсом (Gavin Newsom), Мічигану – Ґретхен Вітмер (Gretchen Whitmer) та Іллінойсу – Джей Пріцкер (Jay Pritzker), але можливі й інші номінації.