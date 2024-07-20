877-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

241,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

91,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

349,5% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

506,2% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

100,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

63,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Після цього Зеленський повідомив: "Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і справді тривалим", а Трамп написав: "Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".

09:50 Вночі російські БПЛА атакували об’єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській Чернігівській областях, повідомили в Укренерго. Знеструмлювались промислові й побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено.

09:45 Вночі росіяни завдали удару 3-ма балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (Воронезька обл. РФ), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (Курська обл. РФ) та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей:

- 12 ударних БпЛА «Shahed – 131/136»;

- 1 БпЛА невстановленого типу.

За минулі сім днів було збито 30 із 34 (88%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 151 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області; Торецьк, Північне, Щербаківка, Бересток, Залізне, Новоселівка Перша, Олександропіль, Тимофіївка, Вовче, Гродівка Донецької області; Лобкове, Кам’янське, Мала Токмачка та Новоданилівка Запорізької області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили одну станцію РЕБ, один ЗРК «Оса» та вертолітний майданчик. На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося 11 боєзіткнень. На Краматорському напрямку окупанти атакували дев'ять разів в районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив один штурм неподалік Водяного. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Сім атак росіян не мали успіху в районах Малої Токмачки, Щербаків, Роботиного та Новоандріївки На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра. На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 15 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб ППО, літак Су-25, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки ворога.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський знову наголосив на важливості досягнення міжнародного консенсусу для проведення мирних переговорів з метою припинення війни в Україні.

• Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, посилює кілька російських інформаційних операцій на тлі постійних спроб представити себе як можливого майбутнього посередника між Росією та Україною.

• Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив 19 липня, що Україна може використовувати зброю, надану Великою Британією, для нанесення ударів по військових цілях у Росії, незважаючи на попередні повідомлення про те, що Велика Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях у Росії.

• Кремль, як повідомляється, занепокоєний довгостроковими соціальними і політичними наслідками повернення російських ветеранів з війни в Україні.

• За повідомленнями, російський уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших заходів для прямої цензури критичних висловлювань у російських соціальних мережах.

• Російська влада продовжує пропонувати більш жорстке міграційне законодавство, оскільки російські ультранаціоналісти продовжують підтримувати ксенофобську риторику і скаржитися на м'яку міграційну політику російського уряду, яку вони вважають поблажливою.

• Дезорганізація продовжує заважати російським зусиллям інтегрувати особовий склад, який служив у російських маріонеткових військах в окупованій Україні, в російську військову бюрократію.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: